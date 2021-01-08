膠戰︱Jeffrey魏浚笙深情演唱　「痴女正」狂讚：完美Package

ViuTV遊戲節目《膠戰》由MIRROR的 Edan（呂爵安）、憑《調教你男友》俘虜一眾少女芳心的Jeffrey（魏浚笙）、岑珈其、肥腸（徐浩昌）、阿正（黃正宜）以及Hillary（劉沛蘅）主持，他們六位在節目中不計形象，瞓身大玩另類遊戲，真性情贏得觀眾喜愛。節目今晚（8/1）迎來最後一集，不少粉絲大感不捨更希望製作組可以原班人馬開拍第二季。

他們六位在節目中不計形象，瞓身大玩另類遊戲，真性情贏得觀眾喜愛。（IG/ @jeffreyngai）

六位主持因拍攝《膠戰》令感情大增，男神Jeffrey昨日（7/1）在IG上載兩個月前與Edan、Hillary和阿正唱K的影片。他先後唱出林宥嘉的《天真有邪》、周興哲的《如果雨之後》以及Dear Jane的《哪裡只得我共你》，並寫着：「唱歌還是我的最愛，不開心的時候就唱唱歌。#倒數最後、#攝於兩個月前、#掛念大家」。

片中的Jeffrey唱得深情又肉緊，而阿正繼續發揮痴女本色，在Jeffrey身旁尖叫歡呼，非常搞笑。不少網民留言指是第一次聽Jeffrey唱歌，更大讚他唱得不錯：「原來你唱歌咁好聽，下屆《全民造星》等緊你」、「嘩！又唱得又睇得，玩曬喇煨」。「痴女正」亦忍不住勁讚：「完美Package」。

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