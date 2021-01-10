後生仔傾吓偈｜鄭衍峰一句辣着馮盈盈　只因介意身材比前度遜色？

馮盈盈嘅身材向來都係後生仔取笑話題之一，但估唔到加上「鄭衍峰前度」時，會即時令佢火滾。（影片截圖）

最新一集《#後生仔傾吓偈》以「情侶間最難答的問題」為題，馮盈盈表示：「男仔可能對於經歷、回憶方面唔太在意，但有啲位好執著，例如係佢哋嘅雄風同自尊心，要覺得自己係最好，咁先可以滿足同保護到自尊心。」緋聞男友鄭衍峰就話有條問題好多女仔都會問：「到底你啲EX身材好啲，定我身材好啲？我而家即答，即係我幻想返EX嘅身材，咁又死，你話你身材好啲，又……」陸浩明在旁即時插咀大叫「講大話囉一定係」，或者係因為鄭衍峰太多個人感情在其中，搞到全場後生仔都爆笑，唯獨馮盈盈好大反應：「你做咩話人哋講大話？唔准屈人」

對方前度身材是否比自己好，馮盈盈同鄭衍峰都放好多私人感情喺呢個話題之上。（影片截圖）

鄭衍峰之後續說：「通常咁問得，都知自己係無對方身材咁好，所以想得到優越咁？」並無視馮盈盈接二連三地問「you sure?」又話自己遇上呢種情況，最終可能會話自己無拍過拖。馮盈盈聞言表示：「我聽過一種幾好嘅答法，就係『谷出嚟咋嘛，你谷的話仲勁啦』」對於呢個答案，陸浩明解讀成「即係而家呢位無咩身材」，估唔到呢一句即辣着盈盈，並以「谷係要有啲嘢先谷到嘅！」反擊，鄭衍峰聞到火藥味後，就話：「問我嗰位女仔嘅身材都唔錯，但佢覺得自己比前任遜色，所以特意問呢個問題。」馮盈盈隨即反白眼以示不滿。

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