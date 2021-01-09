溏心風暴之家好月圓︱李香琴人工好高　每集酬勞多過TVB台柱？

資深藝人李香琴（琴姐）日前病逝，享年88歲。無綫（TVB）為紀念這位縱橫演藝圈70年的女星，在今晚（8/1）深夜開始，於翡翠台深宵時段重播劇集《溏心風暴之家好月圓》（2008），令觀眾再次重溫琴姐的演出。在劇中飾演「嫲嫲」的琴姐爆過不少金句，當中最經典的絕對是「唔使驚，嫲嫲喺大廳」。

點擊下圖重溫琴姐與關菊英對罵狂爆金句一幕：

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李香琴在《溏心風暴之家好月圓》中演出精湛，與第一女主角「司棋姐」李司棋同樣重要，原來她也是劇組中片酬數一數二貴的女演員。據吳君如於節目《星星同學會》（2009）所述，琴姐在劇組當中算高薪一族：「拍緊《家有囍事2009》嗰陣佢話我聽，佢已經算係高嗰批。（錢嘉樂：有冇一萬蚊一集？）差唔多啦！」而同集嘉賓汪明荃自爆參演《野蠻奶奶大戰戈師奶》（2008），20集酬勞應該未夠20萬：「拍《野蠻奶奶大戰戈師奶》，講Fashion，我驚TVB啲嘢唔夠，嗰次都買咗好多錢，成20萬。」片酬和置裝打個和，阿姐果然同TVB講心唔講金。

吳君如在《星星同學會》中大爆琴姐拍《溏心風暴之家好月圓》的酬勞。（TVB）