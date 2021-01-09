萬千星輝2020︱《踩過界II》癲姐成視后大熱　蔡思貝：請投我一票

近年來蔡思貝的演技大躍進，特別是蔡思貝在《踩過界II》飾演癲姐中「崩潰爆喊」演技而獲讚。（IG：＠sisleychoi)

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無綫（TVB）年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2020》將於聽晚1月10日舉行，今年視后競爭相當激烈，當中蔡思貝獲睇高一線，兩套台慶劇《使徒行者3》及《踩過界II》都有份擔正，癲姐一角更被視為大熱！

蔡思貝話今年頒獎禮對佢意義重大。（IG：@sisleychoi）

蔡思貝喺IG表示：「還有兩天就是頒獎典禮，今年我特別緊張，一點兒是因為坊間最近熱哄哄的討論（真是會令人緊張，哈哈），另外就是我真真正正感受到那個獎項的重量。因為這麼多年來的『入圍』，今年我終於覺得自己有資格，還有就是我很怕會令大家失望，辜負了支持我喜愛我的每一位。這段時間一直收到很多鼓勵的聲音，很多不同形式大大小小的 『加油,睇好你!』，的而且確，一個演員能夠透過演戲而影響自己和別人的生命，是最難能可貴的事情。但同時你們也一直影響著我，是你們幫助我學會欣賞自己。所以星期日的晚上，我希望能夠讓支持我投票給我的每一位感到驕傲，也希望你們能見證到我的成長。大家好我是蔡思貝，請投我一票，謝謝！」