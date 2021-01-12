萬千星輝2020︱馬貫東入行14年失落男飛躍　頭十年未有代表作

TVB《萬千星輝頒獎典禮2020》「飛躍進步男藝員」大熱的馬貫東，最後惜敗給朱敏瀚。2006年參選訓練班入行的他，已經在無綫有14年經驗，男飛躍也曾被提名過兩次，第一次是在2016年憑《愛·回家之八時入席》中的「唐中書（十仔）」而入圍，當時他剛好入行十年，十仔加十年，以為有獎攞，誰不知食白果。

由2007年入行，基本上頭幾年全是跑龍套，連角色名字也未必有，直到2011年開始會有一些有對白的角色，但說到轉捩點，就要等到2016年，即入行了十年的時間，才迎來第一個高峰。當時馬貫東《鐵馬戰車》內飾演警長「揚名」一角，令到他的真揚名了，到了《愛·回家之八時入席》開拍，得到一個重要角色，也是扭轉他演藝事業的一個角色—「唐中書（十仔）」，要知道他在上一輯的《愛·回家》，他只是飾演一個分身，即演盡很多過場的跑龍套，突如其來有如此大的轉變，無準備就好易出事！

馬貫東在《鐵馬戰車》中飾演「揚名」一角，演技獲得網民讚賞。（網上截圖）

但馬貫東很好地演繹了十仔這個角色，所以即使這一輯完了，新一輯的《愛回家之開心速遞》也依然繼續用他，而「秦博思（博士）」的這個角色令人的人氣急升，當時與謝芷倫飾演的「林美香（Mandy）」組成一對最受歡迎的CP之一，可惜中途突然離開，當時還以為他因什麼事而要被雪藏，但原來他全力投入正劇的懷抱，更在《那些我愛過的人》首度擔任男二的位置，飾演一個亞氏保加症患者，演得入木三分，獲得觀眾大讚。

馬貫東在《八時入席》中飾演的十仔，甚受網民歡迎，不過該劇播畢後，就要等待下一次機會。（Instagram圖片）

即睇馬貫東近年發展和感情狀態：