萬千星輝2020｜監製林志華先係真正大贏家　橫掃各大獎項：係榮幸

TVB《萬千星輝頒獎典禮2020》於昨天（10日）舉行，所有獎項都塵埃落定，看似大贏家的是王浩信，其實真正的大贏家應該是監製林志華，因為由他監製的《反黑路人甲》和《踩過界II》中不少演員都奪得大獎，另外兩個劇集大獎分別是「馬來西亞最喜愛TVB電視劇集」和「最佳劇集」他憑《反黑路人甲》這部作品奪得，所以成為大贏家也沒有說錯，他說：「冇諗過得到呢個結果，因為今年有好多優秀劇集，所以拎咗一個獎已經非常開心，依家拎咗兩個獎係加倍開心，（做大贏家）我頭先都講過我最喜歡係最佳拍擋獎，因為我真係有好多拍擋，一句說話，我從來都唔係獨行，做好自己作品，咁我成功都係榮幸。」

監製林志華先係真正嘅大贏家。（香港01）

在得到「馬來西亞最喜愛TVB電視劇集」這個獎時候，台上顯示不了編審的名字，監製指可能是公司希望簡化一些事情，因此他表示事後會在社交網站中逐一感謝勞苦功高的幕後：「我覺得係台上一定唔夠時間多謝，同埋呢班都係我用開嘅拍擋，所以想用好啲嘅平台，有足夠時間多謝佢哋。」

在台上監製都說了不少勉勵年輕人的說話，在接受訪問時候他直言：「任何一個人都應該要有自信，今日未必得到好大成就，但一定要保持心裡團火，只要努力，一定會做到你人生嘅主角。」

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