萬千星輝2020︱王浩信為再奪視帝超豪裝身　18K白色襟針值逾百萬

無綫電視主辦的「萬千星輝頒獎禮典2020」剛於周日晚（10/1）圓滿結束，所有獎項亦塵埃落定。從媒體角度出發，陳自瑤（Yoyo）疑似「黑面」，固然是全晚「最值錢」的一刻，截圖瞬間在網絡瘋傳，花生滿瀉，報道一出PV爆燈；然而單純以節目考量，Yoyo丈夫王浩信第二次榮膺視帝，才是整晚的焦點所在。事實上，2018年初憑《踩過界》（2017）憑文申俠一角而榮升「無綫視帝」之後，相隔3年再以同一角色角逐這項演技榮譽，近月於內地拍攝電影《兵王之絕境狙殺》的王浩信，似乎志在必得，以超豪打扮現身將軍澳電視城，除了Ralph Lauren Purple Label的禮服外，用作配襯的手錶、戒指、袖扣、腕錶和襟針同樣價值不菲，尤其要留意扣在西裝外套左邊的18K美洲豹圖案襟針最值錢。 撰文：游大東

王浩信剛於「萬千星輝頒獎典禮2020」再度奪得視帝殊榮。（資料圖片）

翻查資料，兩位新鮮出爐的「無綫視帝」王浩信，以及「無綫視后」蔡思貝，還有獲得「最受歡迎電視男角色」和「最受歡迎電視女角色」的張振朗和龔嘉欣等14位藝人，皆獲得著名法國珠寶品牌卡地亞（Cartier）罕有支持，佩戴最新系列的珠寶和腕錶，當中以王浩信派頭最強。先講襟章，是「Panthère de Cartier Brooch」，以卡地亞的品牌標誌動物美洲豹作為圖案，由18K白色黃金（White Gold，即白金）製成，再綴以603粒圓形切割（Brilliant Cut）鑽石，共重3.58卡，參考網站，價值為14.9萬美元，折合約116萬港元。而戴在右手食指的戒指，是同一系列的「Panthère de Cartier Ring」，同樣由18K白色黃金製成，再加上縞瑪瑙和祖母綠鑽石，參考網站價錢為37.6萬港元。

王浩信的「四合一超豪攞獎Look」統統是卡地亞出品，總值接近190萬港元。（資料圖片／01製圖）

「四合一豪華Look」總值近190萬港元

至於戴在左手的腕錶，屬於「Santos de Cartier」系列的超大款計時碼腕錶，精鋼錶殼配18K黃金錶圈、七邊形錶冠，官網標價為10.2萬港元。而全身「最不顯眼」的袖口「Panthère de Cartier Cufflinks」，同樣價值不菲，網站標價為24.8萬港元，鍍銠飾面18K金、鋪鑲鑽石，加上兩顆祖母綠豹眼、黑色亮漆豹鼻和黑色縞瑪瑙豹紋，如果純粹以價錢衡量，埋單計數，王浩信今次的「四合一豪華攞獎Look」總值約188.6萬港元，冠絕全場。

新鮮出爐的「無綫視帝」王浩信和「無綫視后」蔡思貝，均佩戴卡地亞鑽飾、手錶等亮相頒獎典禮。

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