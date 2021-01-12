單親媽媽領萬元綜援養兩子呻窮　網民︰拎綜援可以用iPhone

無綫新聞節目《星期日檔案》最新的一集引起了網民的關注，這集訪問了3位25歲以下的年輕媽媽，而其中一位單親媽媽，每月領取1萬1千元綜援養育兩個兒子和貓貓，她感嘆生活艱難。

晴晴表示生活困難。（《星期日檔案》電視截圖）

其中一個受訪者是24歲的單親媽媽晴晴，她有兩名分別6歲及5歲的兒子，當年16歲時發現懷孕，雖然男朋友交決定權給她，但卻因為被對方的家人發現，他們要求她墮胎，只好照做。隔了一段時間她有了大仔，這次她跟男朋友瞞住雙方家長，希望生小朋友出來。一年後，晴晴再意外懷上次子。她直言二人感情一向不穩定，以為有小朋友後雙方感情會親密一點，不過後來對方與她起爭執後，用刀架在她的頸上，又試過對小朋友施暴，最後晴晴決定離開對方。

晴晴是單親媽媽。（《星期日檔案》電視截圖）

現在晴晴是全職媽媽，靠每月領取1萬1千元綜援養生活，她坦言每日都要計着用了多少錢，一個月最多只可以儲蓄1000元，有時小朋友要看醫生更存不到任何錢，生活拮据。現時她是一個年輕媽媽會的主席，她說︰「凝聚啲媽媽，令到社會可以減少對（年輕）媽媽嘅有色眼鏡，唔會覺得年輕媽媽就咩都做唔到，年輕媽媽就係原罪，一定唔會囉！」不過，有眼利的網民發現她用iPhone，且家有三隻貓貓，表示︰「拎綜援可以用iPhone11同養貓，其實生活都唔差」，不過有人認為她對小朋友有責任感和有愛心。

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