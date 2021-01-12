歌手門︱江伊晴爆當年因$5000入行　小肥8年前歌曲揭同志心聲

ViuTV訪談節目《歌手‧門》邀請不同的歌手訴說音樂生涯背後的故事，讓觀眾有機會重新認識他們。昨晚（11/1）播出的第一集就請來同是2007年樂壇新人的陳柏宇（Jason）、徐智勇（小肥）和江伊晴（Elanne），他們大談入行經過以及趣事，Elanne自爆當年因$5000入行，而小肥就提到「07同學會」的周柏豪因加入了TVB而未能亮相《Chill Club》宣傳歌曲，他隨後在Whatsapp群組跟大家說：「你哋玩得開心啲。」

第一集就請來同是2007年樂壇新人的陳柏宇（Jason）、徐智勇（小肥）和江伊晴（Elanne）大談入行經過以及趣事。（影片截圖）

Elanne重提入行經過指當年是陪朋友出席《伙頭智多星》的試鏡，毫無準備的她卻被公司職員看中並留下聯絡方法。沒想到兩天後就收到對方通知晉身比賽十強，Elanne得知勝出後會有5000元獎金，於是就構思一段自編、自導，自演的話劇參賽，最終奪得季軍簽約入行。

初出道的Elanne負面新聞不斷，受盡千夫所指的她更一度壓力爆煲，她說當時是靠着聽音樂遊電車河去紓緩心情，最難忘的地方莫過於舊居附近的電車路：「初出道有好多負面新聞，試過被誤解到遍體鱗傷。10年之後，屋企人先講返，話原來嗰陣屋企樓下，因為負面新聞而被貼街招，寫咗好多難聽嘅說話，爸爸媽媽好驚我會見到，所以喺我返屋企之前就搣晒佢。」

點撃睇初出道的Jason、小肥和Elanne：

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小肥去年公開「出櫃」放下多年來的心結，回顧過去的音樂作品，他說最難忘的一定是2013年發行的歌曲《門戶之見》。小肥第一次聽時已忍不住落淚，全因這首歌最能表達當時心境：「當年呢首歌係龍世傑同蘇耀光特登寫畀我，大家覺得某種戀愛唔Ok，所以造就咗一啲所謂門當戶對，呢首歌係一個表態，表達點解唔可以大聲講出嚟呢？」

2007年出道的歌手感情可說是非常好，他們私下經常約出來見面，亦有一個Whatsapp群組互相更新近況。小肥就提到關於周柏豪的一件趣事，他說早前現身《Chill Club》記招並把照片發送到群組內，大家紛紛讚歎「歌手又有更多機會」時，唯獨是周柏豪說：「你哋玩得開心啲」，然後再發了大台的標誌。小肥指看到後大笑不停，而身旁的Jason和Elanne聽後亦忍不住拍手大笑。