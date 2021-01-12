楊冪Keep fit餐單曝光　嚴守節食戒律震驚網民：這是雞仔胃嗎？

內地女星楊冪的身材一向都非常纖瘦，尤其是她的一雙白滑「筷子」腳更是她的標誌，瘦得大腿同小腿一樣幼，完全不用P圖效果，令一眾女生羨慕不己。她基本上從來沒有肥過，甚至當年佗住囡囡小糯米時都只是肥胎不肥人。楊冪年前曾在內地的綜藝節目中公開過自己的身高體重，166.5cm高的她只有47.9kg，她早前又表示自己人生最重時也不超過49kg，身材絕對Fit爆。

楊冪年前曾在內地的綜藝節目中公開過自己的身高體重。(節目截圖)

其實楊冪擁有如此身材，除了天生麗質，她後天也付出了不少努力，下了不少苦功，做gym和節食是她的日常。她曾分享過自己的Keep fit餐單：午餐只食7粒水餃，晚餐則吃有薯仔、牛油果、水煮蛋、粟米、生菜和番茄仔等配料的健康沙律。她透露自己每次吃東西都相當有規律，除了少量多餐外，也只會吃八成飽，並遵守低油、低糖、低鹽守則。她還會每天記錄自己吃過什麼東西，藉此做長期的飲食規劃，對控制飲食相當嚴格。有網民就驚嘆她的高度自律，又指她食量真的很少：「我一餐吃的多過她一天吃的」、「這是雞仔胃嗎？」

楊冪的一雙「筷子」腳是她的標誌。(嘉行楊冪工作室微博)

楊冪除了嚴守節食，每餐後也會花45分鐘運動或走路，她曾在節目被問到若有天自己的身材發福被登上熱搜該怎辦？她表示：「不可能，這是不能被允許的事情、這是不會發生的事情」，可見她對自己的身材要求極高，絕不容許自己長胖。

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