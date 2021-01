艾米漢默超露骨情慾DM曝光　自稱喜歡性虐兼吸食人血？

憑《以你的名字呼喚我》(Call Me By Your Name)爆紅的男星艾米漢默(Armie Hammer)近期負面新聞一籮籮,繼前年被爆搭上Lily James而導致離婚,昨日(12/1)再爆出有女子匿名爆料,指艾米漢默經常在Instagram DM不同女生,更熱愛性虐和吸食人血,震驚荷里活!

根據英國《太陽報》報道,艾米漢默自去年跟太太Elizabeth Chambers結束10年婚姻後,一直不愁冇女埋身,更在數月內與不同女生約會,令這些女生在網絡上「爭仔」。其中一名女子提供了艾米漢默跟自己的情慾對話,不過由於對話極為露骨,被網民在Twitter瘋傳,事情鬧到一發不可收拾。

艾米漢默超露骨情慾DM曝光。(Twitter圖片)

艾米漢默在跟匿名爆料者的對話中表示,「我想吃你」、「我是100%食人族」、「我曾將活生生的動物的心臟切出來,並在心臟仍是暖的時候吃掉它」。在其餘的對話中,艾米漢默更自稱自己喜歡暴力的性愛,更會大玩SM。事件曝光後,引起大批網民譁然,指不能夠想像艾米漢默原來那麼「重口味」,更將他跟經典電影《沉默的羔羊》(The Silence of the Lambs)中的食人博士作比較。

雖然有海量網民都認為艾米漢默形象插水,但都有粉絲指這些DM很容易偽造出來,希望傳媒能夠查清事實還偶像一個清白。不過曾於去年跟艾米漢默約會過的作家Jessica Ciencin Henriquez竟然公開呼籲大家不要質疑這些DM的真假,同時艾米漢默在事件曝光至今,仍沒有作出任何回應。