謝茜嘉與摩洛哥丈夫新婚後唔怕鬧交：諗唔到好多辭彙話佢！

世紀疫情持續，多國封關或啟動隔離措施，有錢有假期一樣冇得飛，對於平時熱愛旅行的商台DJ謝茜嘉來說，可謂相當痛苦，故早前獲香港開電視邀請為節目《旅遊達人滯遊香港》擔任其中一位主持，她二話不說便答應。今天（13/1）她與製作團隊，以及嘉賓許廷鏗（Alfred），齊齊去到西貢區一家民宿拍攝「在家度假」（Staycation）的實況。 撰文：游大東

許廷鏗獲謝茜嘉邀請，擔任香港開電視新節目《旅遊達人滯遊香港》的嘉賓，謝茜嘉大顱對方是個「又很OK又細心」的「旅遊腳」：「所以一知道要拍Staycation就諗起佢！」（梁碧玲攝）

「最初以到開電視嗰邊提議，話不如喺香港拍一個旅遊特輯，我就問香港有咩好玩？佢哋話：咪就係用你喺外國旅行嘅嗰種方式，試下遊覽香港。」今時今日，全港所有電視台的旅遊節目都要暫時「停工」，改為「就地取材」，別說不同電視台之間有競爭，就算同一條頻道的出品都有機會「撞題」，問謝茜嘉如何突圍，她說一字記之曰：真！

「呢個節目唔只係我（主持）嘅，另外仲有四位旅遊達人（謝利、林輝、羅佩芝、陳韻行），我行嘅方向就係要真，即係人係要我同好熟嘅朋友一齊去Staycation，同埋冇包裝，所以觀眾真係有機會見到我哋蓬頭垢面，有少少真人騷Feel。」談到何以邀請許廷鏗任嘉賓？謝茜嘉坦言因為大家雖然很熟，但不常見面，「我哋兩個之前真係好忙，冇得真係可以認真傾到偈，加上疫情下有限聚令，冇得見，咪乘機借拍呢個節目聚下。」

其實早於2017年，許廷鏗為宣傳加盟華納後首張大碟《神奇之旅》，謝茜嘉以商台節目《叱咤樂壇》的名義，跟Alfred一同出埠前往新加坡和馬來西亞，「我發覺呢隻『旅遊腳』真係OK，佢好細心，又冇鼻鼾，再加上佢識得煮嘢食，起碼三餐都唔使擔心，所以當我知道要拍呢個節目嘅時候就諗，如果要去Staycation要搵邊個，第一時間就諗起佢。」

今年2月是謝茜嘉婚後度過的第一個農曆新年，按照傳統要派雙封利市，她指丈夫根本不知道何謂「派利市」：「佢唔知㗎，但我話你都要派㗎，或者我派埋你嗰份啦，你畀錢我就得㗎喇。」（梁碧玲攝）

丈夫留港度歲 謝茜嘉：佢唔知要派利市㗎！

踏入2021年，謝茜嘉身份有變，閃嫁摩洛哥籍丈夫，成為Mrs Annouhi，她指因為疫情持續，所以丈夫暫時會留在香港一段時間，順道慶祝新春，「其實佢而家都想返去摩洛哥嘅，因為佢喺嗰邊有啲事要處理，不過最新公布好似話喺國外返香港要隔離，去到3月底，一諗到如果再返嚟又要隔離21日，咁就唔走住，索性喺香港過埋年。」

她笑言，由一個人變成「阿太」之後，至今仍然有點不習慣，「唔慣係因為疫情，之前大家冇得見，要靠Video Call，而家佢已經企喺我隔籬。同外國人或者異地人拍拖甚至結婚都有個好處，就係嗌交嘅時候諗唔到好多辭彙去鬧佢，佢亦都諗唔到好多辭彙去話我，所以大家會停一停，諗一諗，跟住會冷靜落嚟，冇咁火爆。」

謝茜嘉早前閃嫁摩洛哥籍男友，成為「阿太」。（謝茜嘉Instagram）

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