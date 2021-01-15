盤點圈中staycation沐浴女神　馮盈盈顏素夠pure樂宜青春感強

撰文：鄺鈺瑩
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馮盈盈早前宣布開設個人YouTube頻道，打頭炮係教大家去水腫。之不過，相信大家只會記得佢嘅出浴畫面，而忘記背後嘅真正用意。其實自從去年人人都staycation後，「沐浴女神」突然激增，呢個最新嘅打卡風格，大家又認為邊位最出色呢？
馮盈盈拍片教去水腫，素顏上陣兼出浴。（IG圖片)
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點解譚嘉儀要拎埋氣球出浴?真係好為打卡而做。（kayeepo＠IG圖片)
唔少KOL都打過卡嘅瑰麗酒店 ,樂宜呢一款打卡大家又認為如何呢?(lok_lokyii@IG圖片)
Upper House呢個浴缸同樣係熱門打卡位，李思欣都算識揀。（szeyan_li＠ig圖片)
陳婉衡用呢個沐照同大家迎接2021年。(alyciac@ig圖片)
歐鎧淳原來都係沐浴女星之一。(stephaniehsau@ig圖片)
劉温馨去年staycation時都有拍出浴片，而佢住嘅係Ritz-Carlton。（lau_wanhing＠IG圖片）
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吳日言同老公喺酒店慶生，文華酒店呢個熱打卡位點都要影一影。（yan512＠IG圖片)
Coffee不時同囝囝伯伯做沐浴巨星，超溫馨。（ig圖片)