盤點圈中staycation沐浴女神　馮盈盈顏素夠pure樂宜青春感強

馮盈盈早前宣布開設個人YouTube頻道，打頭炮係教大家去水腫。之不過，相信大家只會記得佢嘅出浴畫面，而忘記背後嘅真正用意。其實自從去年人人都staycation後，「沐浴女神」突然激增，呢個最新嘅打卡風格，大家又認為邊位最出色呢？