前日是高海寧的34歲生日,她與好友結伴到酒店Staycation盡興一番。今日(15/1),高Ling在IG貼出慶生靚相,穿上黑色露背低胸長裙的她盡展女人味,高貴得來又不失性感。她寫着:「Thanks for everything. I feel so blessed.所有祝福照單全收!」