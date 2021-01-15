肥媽分享離奇事件指亡夫Rick仍在身邊：早兩日佢先整蠱我！

現年66歲的肥媽於去年開設個人YouTube頻道，不時分享煮食心得以及和家中狗狗互動的片段。日前，她在頻道開直播與網民互動聊天，並說要跟大家傾心事：「好耐冇同大家一齊坐低傾下計，講下心事。」雖然肥媽老公Rick去年因末期肺腺癌病逝，不過她在直播中談到覺得對方仍在身邊照顧自己。

肥媽在YouTube頻道開直播與網民互動聊天，並說要跟大家傾心事。（影片截圖）

肥媽坦言至今仍然十分掛念老公，她分享日前發生的靈異事件令她深信Rick從沒有離開。肥媽說她本想賣掉Rick的相機，但房中冷氣離奇開着令她展開與大仔的對話，後來更打消賣相機的念頭：「早兩日佢先整蠱我，咁鬼凍天氣佢同我開咗部冷氣，激到我。我話『你唔係玩嘢呀老公，而家開冷氣』，我暖水壺冇暖水咁我就落樓斟熱水飲。見到我大仔，本身想賣咗老公部相機因為我唔識用，佢話『媽咪你唔好賣，你老公好鍾意』。我就諗唔怪得佢開冷氣，原來佢叫我落樓下，唔想我賣，後來先知佢最錫嘅孫女開始學影相。」

她續指靈異事件不只發生一次：「我唔係講鬼故，唔係導人迷信，因為我老公好曳，我太了解佢，佢真係喺身邊。我搵唔到嘢就大聲嗌『老公，啲嘢喺邊？唔好玩呀』，我啲仔都話我傻，但轉頭我就搵到。有次我個保險顧問嚟我屋企，佢部電話搵咗好耐都搵唔到就大叫『Rick唔好玩啦』，之後發現部電話喺張紙下面，而家連我啲朋友都咁同我老公講嘢。」她之所以堅持拍YouTube片，全因為是對Rick的一個承諾：「老公怕過身後驚我唔開心，要我一定要拍Facebook、拍YouTube，等我有寄託。」

點撃下圖睇肥媽與Rick恩愛瞬間：

+ 4 + 4 + 4

同場加映

容祖兒首度開箱行李喼 隨身帶備美容神器竟有神奇功效