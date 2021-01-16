女尊男卑未必係食軟飯　盤點圈中靠努力證明實力男星

袁偉豪同張寶兒一齊之後，一直被指女尊男卑。（IG@_bowiecheung）

袁偉豪自從同張寶兒一齊後，因女方家境富裕，一直被指女尊男卑，出席台慶頒獎禮，袁偉豪被指狀態不復當年勇，佢喺社交網站撰寫千字文反擊：「繼續話我食軟飯，繼續話我去做鴨，繼續話我一味靠黐，繼續話我做戲好屎，你們的負面批評只會讓我繼續努力去做好自己！我會繼續去好好建立自己生活。」其實圈中有好多男星都曾經歷同樣情況，好多靠自己努力，憑實力獲得大家認同，好似以下幾位：

張繼聰

張繼聰謝安琪結婚多年一直恩愛。（IG：@louischeung2013）

張繼聰同謝安琪讀書時認識，2005年同期成為樂壇新人，2007年奉子成婚。Kay一炮而紅成為天后，反觀張繼聰發展未如理想，被外界以「謝生謝太」諷刺。但張繼聰並未被網友冷言冷語打沉，演藝學院畢業嘅佢，憑劇集《老表，你好嘢！》，飾演宋為潮一角，搞笑一面為人所熟悉，開始影視雙棲發展。加上係有名愛妻號，好男人形象令人氣節節上升。

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張晉

張晉與蔡少氛（Ada）一直被形容是圈中的模範夫妻。（蔡少氛Facebook）

蔡少芬17歲已經成為香港小姐季軍，入行後影視作品一套接一套，2008年佢地結婚時，張晉仍為內地普通一名武術指導。好在機會運氣好快降臨，2014年憑藉王家衛電影《一代宗師》中馬三一角，獲得香港電影金像獎最佳男配角。佢喺領獎台上向太太致謝：「「我們在結婚的時候說過一句話要風雨同路，風雨我們有了，希望還有更多的風景，我們一起去同路。」

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張家輝

張家輝和關詠荷從拍拖到結婚至今已經28年卻依然恩愛甜蜜，是讓人羡慕的模範夫妻。(GETTY)

當年關詠荷早早成名，喺亞視過檔無線都係當家花旦，同時張家輝只係普通演員，戀情未被睇好，張家輝更曾因忍唔住輿論壓力提出分手，出走南非8個月。二人復合後於2003年結婚，張家輝亦憑實力，以《證人》中的出色演技，橫掃七項影帝。

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黎諾懿

黎諾懿與老婆李潔瑩婚後育有一子。（IG@nicgogo）

黎諾懿入行多年發展平平，曾喺訪問中透露低潮期住過180呎的劏房。2014年娶拍拖三年、五億美容王國太子女李潔瑩（Nicole），隨即被指女尊男卑，冠以「五億駙馬」稱號。近年來以「顧家好男人」形象入屋嘅黎諾懿，開設網上節目《 疫境廚神 》與網民分享煮食菜式，深得不少家庭主婦喜愛，憑自身努力慢慢撇開「五億女婿」稱號，攜同家庭由西貢遷入市價接近1億嘅何文田複式豪宅。