馮允謙疫情後大排筵席娶女友　內疚未能見嫲嫲最後一面

馮允謙（Jay）於剛結束的《叱咤樂壇頒獎典禮2020》成為大贏家之一，個人囊括男歌手銀獎、唱作人銀獎以及專業推介叱咤十大第五位三大獎項。Jay接受電台訪問時談及音樂路上的高高低低，更透露疫情除打亂他的結婚大計外，亦令他痛失至親。

Jay接受電台訪問時談及音樂路上的高高低低，更透露疫情除打亂他的結婚大計外，亦令他痛失至親。

馮允謙有一個哥哥及一個孖生細佬，歲半時與家人移居加拿大，父親因要留港賺錢，三兄弟自小由媽媽及嫲嫲湊大。談到新專輯一曲《小康》，Jay坦言是為了家人而創作，提及剛因新冠肺炎於加拿大離世的嫲嫲，他一度哽咽說：「我一直想寫首歌畀父母同嫲嫲，估唔到疫情嫲嫲走得咁突然。係上年做商台John Lennon騷（4/12）嗰朝，媽咪從加拿大打電話嚟，話嫲嫲24小時內就要離開。嗰刻我唔識反應，原本計劃好上年9月同女友結婚，但我想嫲嫲見證到，我要求另一半推遲計劃。首先，我覺得好內疚，佢離開時我唔喺身邊，其次，我返嚟香港比賽嗰年，嫲嫲跌倒之後入咗老人院，每年最多返加拿大探佢一至兩次，內疚因為追夢忽略咗家人。」

馮允謙有一個哥哥及一個孖生細佬，歲半時與家人移居加拿大，父親因要留港賺錢，三兄弟自小由媽媽及嫲嫲湊大。（IG/ @jayfungmusic）

2016及2017年先後約滿英皇唱片及無綫（TVB）後，馮允謙經歷了兩年多沒歌出的音樂低潮。他感激女友Crystal多年來支持他追夢，並承諾疫情過後會大排筵席迎娶另一半：「我哋喺加拿大識，佢最初係我細佬最好朋友，我咁尊敬佢係因為最初拍拖時咩事業都冇，佢都尊重我，從來冇要求我放棄唱歌。我哋最夾係大家都重視家庭，返嚟香港發展後，我哋曾經有段時間分開，但最後發覺最珍惜係對方，我係好認真嘅男人，佢一定係我終生伴侶！」

談到入行十周年和快將33歲的目標與願望，馮允謙說：「會繼續做好音樂，演唱會當然想有，但要睇疫情。另外，我真係希望有自己家庭，想做一個好老公，但都要等疫情過去，會大排筵席。我本來唔想大搞，但爸爸係大男人，想一家人一齊有氣氛。」