溏心風暴之家好月圓︱管家仔林峯榮升聖人　全靠《愛不疚》夠洗腦

無綫（TVB）劇集《溏心風暴之家好月圓》（2008）最近於翡翠台深宵時段重播，以紀念不久之前病逝「嫲嫲」李香琴。雖然關菊英主唱的劇集主題曲《無心害你》非常經典，但洗腦程度卻遠不及林峯主唱的插曲《愛不疚》，雖然歌曲推出至今已有超過12年的時間，但是不少劇迷、歌迷仍然可以在不看歌詞的情況下，一字不漏唱出整首歌曲，非常犀利。

溏心風暴之家好月圓︱管家仔林峰冇得輸？ 嚴選TVB劇集五大聖人

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林峯在《溏心風暴之家好月圓》中飾演「管家仔」甘永好，而這個角色堪稱歷年TVB劇集中數一數二的「聖人」，就算「于素心／阿秋」鍾嘉欣心有所屬，甚至甘心情願做第三者，他依然堅守在女方遙遠的附近，向她付出所有心機和時間，因為真心覺得自己的快樂輕於鴻毛，對方的幸運才是重於泰山。

「管家仔」一角絕對是林峯的代表作。（電視畫面）

雖然林峯和鍾嘉欣劇集最後都能夠終成眷屬，但「管家仔」一路以來的經歷和體會確實淒涼，但沒有《愛不疚》一曲的襯托，所有的感覺都不能昇華到另一個層次，因為《愛不疚》不但能夠展示「管家仔」深情的一面，其每一句極洗腦的歌詞更能夠令觀眾重覆細味「管家仔」的戀愛態度，更加代入到「管家仔」的情緒、處境。

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細看《愛不疚》每一句歌詞：

收藏在眼眸 常徘徊左右 愛猜到沒有 愉快玩笑後 能全然退後 你開心就夠 這種感覺太親厚 講一千句也不夠 假使講了你聽到後 或會走 這種戀愛太罕有 不須真正擁有 成全 衷心祝福然後 就放手 放手 放開所有 彼此更自由 放手 其實我絕非愛得不夠 放手 豁出所有 還有這個好友 已經 已經足夠 遙遠是宇宙 靜靜在背後 去看守就夠 這種感覺太親厚 講一千句也不夠 即使一剎有過衝動 挽你手 這種戀愛太罕有 不須真正擁有 成全 多捨不得仍然 是放手 放手 放開所有 彼此更自由 放手 其實我絕非愛得不夠 放手 豁出所有 還有這個好友 已經 已經足夠 放手 我的牽掛 找不到盡頭 放手 期望你幸福甚麼都有 也許 愛很深厚 然而我早看得透 放手 至可擁有

其實《愛不疚》在當年的樂壇頒獎禮都非常犀利，先於《新城勁爆頒獎禮2008》中奪得「新城勁爆歌曲獎」、「新城勁爆卡拉OK歌曲獎」，再於《2008年度十大勁歌金曲頒獎典禮》和《第31屆十大中文金曲頒獎音樂會》分別贏取「十大勁歌金曲獎」和「十大中文金曲獎」兩個獎項。