余德丞豪裝亮相頒獎禮　國際品牌寵兒親解揀衫法則：成日想試新嘢

隨着「2020年度勁歌金曲頒獎典禮」於周日晚（17/1）圓滿結束後，由本地幾大電子傳媒舉辦的年度總選亦全數落幕，由於疫情仍未有明顯改善，在限聚令持續生效的情況下，相信未來一段時間，要在幕前見到一大班藝人盛裝打扮，機會頗低。傳統以來，本地影視娛樂記者撰寫報道時，若然談及衣著，都會將焦點落在女藝人身上，就算男藝人着得有多帥氣，也無法爭取多一點篇幅。 睇靚嘢，人之常情，何況女藝人透過衣著展示美好身型和時尚品味，實在會令人愈講愈興奮，但不代表男藝人的穿衣哲學以及男裝設計沒有值得留意之處。譬如上周日（10/1）出席「萬千星輝頒獎禮典禮2020」的余德丞（Dickson），雖然當晚沒有機會上台領獎，只能夠坐在觀眾席，不過他打扮得相當隆重，身穿的孖襟西裝外套，出自美國新晉設計師Mike Amiri手筆，Dickson罕有公開他的揀衫法則：「我自己都會留意潮流嘢，成日都想試下一啲新嘢！」 撰文：游大東

余德丞穿上AMIRI的西裝外套亮相「萬千星輝頒獎典禮2020」。（instagram.com/yuduck）

如果有留意余德丞在Instgram公開的穿搭圖輯，不難發現他是「國際品牌寵兒」，知名的有BURBERRY、Louis Vuitton、Comme des Garçons、Adidas，極具人氣的新興時尚品牌則有SACAI、AMI Paris by Alexandre Mattiussi、MSGM、Palm Angels、Andersson Bell、Sandro PARIS、MONCLER以及Heron Preston等等，花多眼亂，在芸芸無綫藝員當中絕對少見。Dickson謂，平時都有了解潮流消息的習慣，總是希望找機會嘗試種類的品牌，「我唔介意試新牌子，甚至係本地牌子，好似台慶當晚，就試咗着DEMO，我覺得最緊要都係着到個神髓出嚟。」

點擊下列圖輯，欣賞余德丞以往曾經穿上的服飾來自哪些品牌：

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Dickson熱愛運動，身型高䠷而偏瘦，甚有適合當衣架子的條件，但他認為張羅衣飾有點難度，「因為亞洲人同歐洲人嘅身形比例有分別，所以每次都要精挑細選，睇下邊件衫可以最突出到自己，每次都會試啲新嘅配搭同顏色。」Dickson沒有刻意聘請造型師，倒是會認真聆聽贊助服裝的品牌代表意見，他相當享受這種穿搭Trial and error的過程，「因為日常出街，我真係唔係着黑色Tee，就係白色Tee，好簡單，所以難得有呢啲場合（需要借衫），我都會想試下可以着得隆重啲，裝重啲，睇下自己究竟可以發揮到咩地步。」

余德丞今次挑選AMIRI的孖襟西裝外套（Amiri Black Double-Breasted Bouclé Blazer），亮相「萬千星輝頒獎典禮2020」，可以睇到布料質感豐厚而粗糙，其實是珠毛呢（Bouclé）。（網上圖片）

談到今次何以會挑選AMIRI的孖襟西裝外套（Amiri Black Double-Breasted Bouclé Blazer），Dickson認為質料是關鍵，「呢件西裝褸好特別，啲料用得好好，我唔知中文係咩，但望落去係好有層次，好有質感，相比正常西裝有啲唔同，唔係絲質，亦都唔係Tux或者係Tweed（花呢，跟毛呢相似，但表面更粗糙），望落去有種好厚嘅感覺，再加上佢個設計係兩排鈕，一直以來我都想試下着孖襟，但之前一係唔啱着，一係就顏色唔啱，夾唔到，今次夾到呢個機會，好值得一試。」參考AMIRI官網資料，這件西裝外套的用料是珠毛呢（Bouclé），而翻領外圍則用上絲質物料包邊，售價為1,790美元，折合約13,879港元，而香港的Harvey Nichols亦有出售，零售價為11,260港元，較原本定價將便宜2,000港元。

余德丞出席「萬千星輝頒獎典禮2020」時佩戴的手錶、戒指以及襟針，統統都是Cartier出品。（instagram.com/yuduck）

西裝夠豪夠型，身上其他的配飾也絕非一般貨色。原來他在當晚佩戴的手錶、襟針，還有戒指，統統是著名法國珠寶品牌卡地亞（Cartier）的出品。「日常生活當中，我比較怕煩，唔係成日會戴手頸、頸鏈呢啲Accessories，同埋我成日覺得戴咁多好似好誇張，難得出席頒獎禮，一個咁隆重嘅場合，我都想將自己件初發揮到極緻，就決定戴一啲鑽飾。」

Dickson當天佩戴的，是Juste un Clou的18K玫瑰金領呔夾和戒指，「呢個系列我好鍾意，個心口針同埋戒指，Design嘅構思源自一粒釘，細緻啲睇，你會見到兩樣嘢側邊仲鑲咗少少鑽石，低調得嚟，又有主題，放喺件黑色西裝上面，就係一個吸睛嘅地方，但望落。」而手錶則是Santos de Cartier系列腕錶，同樣由18K玫瑰金製成，「因為大部份嘅錶都係圓型，但呢隻係正方形，亦都係有Pink Gold，可以襯番心口針同頸鏈，同埋套西裝都有啲嘢閃令令，所以拼埋出嚟，我係覺得非常之好睇。」參考官網價錢，戒指的售價為30,000港元，襟針為41,300港元，而手錶則是13.4萬港元。