楊思琦生仔湊夠好字宣布封肚　擔心年紀大生B難減肥兼冇精力照顧

藝人楊思琦於2012年誕下長女「穎穎」，母兼父職獨力撫養女兒。2019年，楊思琦自認再度懷孕，並透露過胎兒親父是圈外人，二人已在2019年在美國註冊結婚。2020年4月，楊思琦在IG公布囝囝Kody在2月已經出世。近年楊思琦不介意大方談及家庭生活，談及仔女時更會笑不攏嘴，看來生活非常美滿。

楊思琦接受傳媒訪問時，指女兒和自己的性格南轅北轍。

她近日接受傳媒訪問，談及一對寶貝仔女，她指女兒性格原來是天生鬼靈精，腦筋靈活又反應快，但勤力欠奉，與她的性格南轅北轍。至於兒子現在則開始牙牙學語，似乎遺傳到媽媽的演藝天分，聽到音樂會手舞足蹈，非常可愛。至於問兒女將來會否入行，她則指女兒喜歡表演，但一切順其自然，讀書為上。

楊思琦宣布封肚。

她又透露，礙於疫情和照顧仔女，暫時難北上內地拍劇。但疫情下她亦有得著，就是能和兒女朝夕相對。她坦言當年生完第一胎兩個月後就復工，疫情下反而能夠補償當年對女兒生活的參與度不足。

至於兒子方面，她就投入了百分百時間照顧，辛苦又開心。她又稱生兩個已經夠數，湊成一個好字非常滿足，全因擔心年紀大難減肥，亦沒有充足精力和體力照顧BB。

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