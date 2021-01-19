「邦女郎」Ana de Armas狠飛賓艾佛力　傳男方大受打擊傷心絕食？

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-01-19 14:30

現年48歲的荷里活男星賓艾佛力（Ben Affleck）去年3月爆出跟「邦女郎」古巴女星安娜迪艾瑪絲（Ana de Armas）因拍攝驚慄新片《Deep Water》而開展戀情。兩人多次被外國傳媒拍得出外拍拖，上月還傳出同居的消息。可惜，今日再有雜誌爆出賓艾佛力早已被分手，結束10個月的戀情。

結束10個月的戀情。（IG圖片/@ana_d_armas）

據外國傳媒報道，安娜迪艾瑪絲是透過電話跟賓艾佛力提出分手。有消息人士透露，兩人關係複雜，由於安娜不想定居在洛杉磯，但賓因為跟前妻Jennifer Garner誕下的孩子都居住在洛杉磯。亦有指兩人就生育問題意見分歧而鬧大交導致分手：「他（賓）不想再生小孩，不過安娜不同意。賓暫時不想再組織新家庭，因兩人都有工作在身。」不過兩人的朋友們都認為復合機會很大，因兩人還是相愛。

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雖然兩人暫時還未公開回應分手的消息，但有傳媒昨日（18/1）拍得有清潔工人將安娜的人形紙牌從賓寓所搬出，並掉進屋外的垃圾桶。另外，有其他報道傳出安娜個性獨立，但賓就非常癡身，所以今次的分手對賓有很大影響，有指他因而大受打擊，更傷心絕食。