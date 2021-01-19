34歲高海寧剛瞓醒素顏靚樣彷如少女：早上起來很日常很真實的面孔

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-01-19 12:23

現年34歲的高海寧（高Ling）去年因為客串演出內地劇集《三十而已》成功打開知名度，多了北上工作搵銀的機會，近月她就飛到了北京拍劇，並獲安排入住五星級酒店的超豪華套房，待遇極佳。在內地人氣爆升的高Ling還會拍片放上小紅書跟大家分享她的最新近況，在留言區與粉絲互動。

高Ling早前剛度過了34歲生日。(高海寧ig)

日前高Ling於該平台post了一條她素顏出鏡的短片，分享她的護膚心得，無懼以真面目示人，大曬她的絕佳膚質。這段片是她生日當天在酒店享受Staycation時拍下的，片中的高Ling剛剛起床，她留言表示：「即興日常晨間護膚，早上起來，很日常很真實的面孔。」她的真素顏樣子感覺好清新，即使超Close up近鏡影住肌膚都一樣好靚，望落就如剝殼雞蛋般白滑兼零毛孔，緊緻彷如少女肌。粉絲與網民都紛紛大讚她素顏依然好靚女。

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