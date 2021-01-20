張致恆又做錯事？　被老婆網上「公審」：最重要對得住自己良心

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-01-20 17:30

張致恆仔細老婆嫩，發文叫大家有工作記得搵佢。（IG：@stevencheung）

張致恆（Steven）近年負面新聞不絕，同經理人公司約滿後未獲續約，之前更喺網上「搲撈」，叫大家有工作搵佢。由Steven嘅粉絲變老婆，再為對方誕下兩個仔仔，外界對張太雯雯一言一行都相當關注，之前佢曾喺IG STORY中同網友唇槍舌劍，最近又留言疑似公審Steven。

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之前細仔出世後，雯雯多次出POST力讚Steven幫到手係個好爸爸，但呢日佢喺IG Story發文呻無人幫：「好耐未試過嬲到咁，想將呢樣嘢打出嚟去發洩！當你拎住好多嘢，仲要包括電器，其實都只係希望姐姐可以出嚟村口幫手拎，到落咗車等咗10分鐘都唔見姐姐，打畀老公問佢，老公同我講：「姐姐好忙，所以唔知點樣叫佢出嚟……」我都明白呢個世界係人人平等，如果我做到嘅，我都一定會自己做，但係當我發覺自己係唔可以嘅時候，我都只係希望可以有人幫忙，但係點解，我得到嘅答案係咁樣。」

張致恆太太雯雯喺IG Story 「公審」老公唔體諒。 （IG：@aumanmannnn）

似乎雯雯積壓咗好多負面情緒，為Steven冇體諒自己而覺得心灰。之後雯雯再話：「努力練成人哋講咩都冇感覺，自己知自己做緊咩就足夠，做人無需要將自己嘅委屈又或者可憐通知所有人，最重要係對得住自己良心。」