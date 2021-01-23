Bridgerton︱人總需要勇敢生存　要磨爛蓆婚姻不如盡早Quit Game

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-01-23 00:41

好姊妹與賤男前度分分合合，無論苦苦相勸幾多次，最後她又選擇回到舊愛身邊，簡直輪迴地獄又折返人間，作為朋友看及大感激心又無奈。Netflix劇集《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）給你一種閨密徹底飛甩爛情人，爭番口氣的快感。

《柏捷頓家族：名門韻事》改編自Julia Quinn的同名小說系列，故事圍繞身為位高權重的柏捷頓家族長女Daphne（Phoebe Dynevor飾），希望於攝政時期倫敦激烈的婚姻市場，覓得如意郎君，其後遇上黃金筍盤Duke of Hastings（Regé-Jean Page飾）而展開的八卦愛情事。（劇照）

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竹門對上木門的戀情

簡而言之，故事講述19世紀的倫敦的婚姻講求門當戶對，竹門對竹門、木門對木門，但偏偏身為竹門的Siena想飛上枝頭變鳳凰，攀上了木門的貴族少爺仔Anthony（Jonathan Bailey飾），甘心作其情婦，付出埋真心，夢想有一日Anthony會娶她過門。換言之，這是一個妹仔戀上少爺仔的故事。

Siena與Anthony的感情線前面略顯沉悶，到後段才有追看性。（影片截圖）

接下來的故事都好簡單，就是究竟少爺仔會否娶妹仔過門？Anthony當然驚青，畏於社會目光，始終不敢給予Siena一個名分，更一度決心拋棄她。之後Siena找到了不嫌棄她的新情人，Anthony有見及此卻妒忌心起，死黐返去Siena身邊，二人再次打得火熱。

最後Anthony鬆口，終於肯公開她的身份。正當觀眾以為又是「有情人終成眷屬」的老土劇情時，Siena卻霸氣過黎耀祥在《巾幗梟雄之義海豪情》的梁醒，狠狠地拒絕了前度，「吔X喇，Anthony！」

Siena選擇飛甩Anthony，是個頗驚喜的轉折。（影片截圖）

林峯曰：放開、放開所有、彼此更自由

這個轉折都幾反轉，Anthony驚訝地問Siena：「你做緊乜？」儘管傷心豬，Siena都決定講清講楚：「我咪做緊我一路以嚟做緊嘅嘢，咪就係為自己打算囉！我照顧自己、為自己未來打算，因為我知冇人會幫我。我凈係知你迷失咗，但我唔會俾你拖我落水。我而家個男朋友唔使我改變去就佢，我都唔想改變，你放我走啦！」

真是條理清晰、字字鏗鏘，忍不住拍爛手掌。

說穿了，Anthony性格見步行步，好似《婚姻故事》（Marriage Story）中的老公Charlie（Adam Driver飾）一樣自私，根本沒有考慮另一半的需求，且分手後又要食回頭草。好了，你決定復合，那就大團圓BBQ結局？要如何令上流社會接受Siena呢？Anthony毋庸置疑就是Dear Jane「愛情三部曲」MV中的胡卓希，飛了袁澧林後又想翻兜，是個拖泥帶水的爛情人。

Siena曾經好似阿嬌鍾欣潼一樣又傻又天真，但最終她明白，舊男友想法反反覆覆，彈出又彈入，不如靠自己。況且雖然做金絲雀可以好似蘭子陳淑蘭一樣開心碌貴價床單，但代價是要犧牲自我，值得嗎？

Daphne Bridgerton（Phoebe Dynevor飾）曾經掙扎過要否嫁王后侄兒、普魯士王子，但為了愛情，最終選擇嫁給了公爵Simon（Regé-Jean Page 飾）。（劇照）

人生有幾多個十年？

後生時有大把本錢浪擲青春，鹹魚白菜也好好味。但如果考慮過人世，像Siena一樣找個不那麼愛的，但是價值觀、人生方向最合契的丈夫或許是最實際。就像劇中身為名媛的女主角Daphne為愛情選擇嫁給公爵 Simon。但是Daphne渴望生兒育女，擁有大家庭；Simon婚前卻堅守獨身主義，婚後又強烈拒絕生仔，正所謂「牛唔飲水唔落得後樓梯」，看看Daphne要死磨爛磨幾耐，才氹掂成隻牛一樣頑固的Simon終於肯結婚生仔？

學似謝安琪《我在陽台上看你》歌詞話齋，「誰誤信婚姻／誰誓要結姻／然後結得不忿／哪個最先給軟禁／這死結太緊／你我也都給軟禁」，磨爛蓆的婚姻同軟禁一樣難頂。

再講，人生有幾多個十年？改變自己總比改變對方容易，最重要知道自己想要什麼。

Daphne和Simon。（劇照）

Siena終撇甩不適合自己的舊愛，就好似見到身邊好姊妹終於飛甩爛情人一樣，令人老懷安慰。如果下季劇情峰迴路轉，Siena又回到Anthony身邊，無限輪迴過《汪洋血迷宮》（Triangle），就真心嘔血。

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