李日朗讚女友黃靜藍識理財　坦言上年收入跌近100%：第一次咬老本

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-01-20 22:30

李日朗（Don）與女友黃靜藍（Nam）今日現身網上平台有線OTT的節目巡禮，Don更是特意到場支持女友主持的首個節目《靚女掃貨團》。節目中，Nam會帶大家購買性價比高的物品，問到女朋友是否很喜歡Shopping，Don遲疑了一下說：「佢算唔係，都好識得理財。就算買嘢，都係會買啲性價比幾高嘅，佢絕對唔算係亂洗錢嘅人。」

李日朗（Don）與女友黃靜藍（Nam）今日現身網上平台有線OTT的節目巡禮，Don更是特意到場支持女友主持的首個節目《靚女掃貨團》。（陳順禎攝）

Nam談到節目中會教大家購買有保值能力的二手名牌手袋，Don隨即笑言：「點解你去咁多二手名牌鋪，但我要去一手鋪頭買畀你？」Nam立即擺出心形手勢甜笑指：「係愛呀。」二人更即場炮製法式焦糖燉蛋，不過全程都是由Don代勞，他指因女朋友不懂得用火槍。Nam說他們在家時均會下廚，二人的拿手菜色各有不同：「煎扒、煮麵佢就熟手好多，我就比較中菜同甜品。」Don搞笑附和：「你係微波爐嗰方面。」

Nam立即擺出心形手勢甜笑指：「係愛呀。」（陳順禎攝）

受疫情影響，Don坦言過去一年的工作量大大減少，而收入更下跌接近100%：「自己主業係拍戲，2020年拍咗一部電影咋，所以收入係跌咗接近100%。好離譜，第一次知道咩叫『咬老本』。成年就咁過，希望今年可以賺返啲錢。」提到如果獲邀以情侶檔拍攝節目，Nam說有機會可以嘗試，Don則笑稱：「主題要研究下，暫時未諗到咩嘢係夾，做家務呀不如拍。（Nam：『我做得多過你』」）慳啲喇你。」

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