Coffee林芊妤向老公發表愛的宣言：能嫁給他是我最大的福氣

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-01-21 18:15

林芊妤（Coffee）於2018年與圈外男友翟志榮結婚，同年誕下囝囝翟德彥（翟伯伯），她不時在社交平台大曬一家三口的溫馨相處點滴。今日（21/1），Coffee便在IG向老公發表「愛的宣言」，坦言對方是自己最崇拜、最尊重和最信任的人。她指如果有任何人想誣蔑老公，自己會義無反顧挺身而出：「如果有任何人想誣蔑他，我會義無反顧的跟你對上。」

Coffee在IG向老公發表愛的宣言，坦言對方是自己最崇拜、最尊重和最信任的人。（IG/ @coffee89921）

Coffee貼出與老公的合照並說是對方令她重新相信愛情，亦感激老公為家庭的付出，令她可以無後顧之憂為事業打拼：「如果問我，最崇拜最尊重最信任的人是誰，那一定是他。是他的真誠、他的單純可愛令我像活在另一個世界一樣，也是他令我重新相信愛情。雖然他不是最有錢的人，但他對這個家付了最大的責任，令我可以毫無顧忌的向前速。而他的聰明才智，也彌補了我工作時腦袋的不靈光，在我難過失落時，就算我沒說出口發生什麼事，他都會有方法令我開懷。當我每次失控工作時，他都總有辦法把我冷靜下來。」

Coffee說是對方令她重新相信愛情，亦感激老公為家庭的付出，令她可以無後顧之憂為事業打拼。（IG/ @coffee89921）

Coffee續指老公不會像以往的男友一樣寵着自己，原因是假如二人不能在一起，老公希望她有獨立自主的能力。Coffee亦大讚對方是最好的爸爸，能嫁給他是自己最大的福氣：「他不像以往的男友永遠寵着我，但他教會了我獨立自主。因為他曾經說過『就算有一天我們不能在一起，也希望你也有獨立的能力』。他永遠也很堅持自己的想法，活得比誰都瀟灑自在，從來都不被其他人說話影響。他是最好的爸爸，對著兒子他眼中是滿滿的父愛。能嫁給他是我最大的福氣，讓我再次選擇我還是會選他，因為沒有他就不會有今天的我，他是我最強大的後盾，也是我的心理和生活的調劑師，有了他們我什麼都不怕。所以如果有任何人想誣蔑他，我會義無反顧的跟你對上。」

不少網民被Coffee的「愛的宣言」打動，紛紛大讚二人幸福美滿：「好幸福！」、「我都讀到眼濕濕」，連胡杏兒都忍不住留言：「So Sweet」。

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