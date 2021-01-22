溏心風暴之家好月圓︱關菊英值得拎視后　斯文人變身潑婦有秘訣

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-01-22 00:00

無綫（TVB）劇集《溏心風暴之家好月圓》（2008）最近在翡翠台深宵時段重播，再度掀起睇「八婆鬧交」熱潮，而劇集裏面眾多鬧交高手之中，最潑辣絕對是飾演「鍾笑莎／Sa姨」的關菊英，不但曾大戰「嫲嫲」李香琴，更與全劇最奸的「紅姨」米雪多次互相開火，睇到觀看大呼過癮。當年《萬千星輝頒獎典禮2008》，關菊英憑「Sa姨」一角殺入「最佳女主角」提名名單，但最後卻輸給拍檔米雪，將視后寶座拱手相讓，只贏得「我最喜愛的電視女角色」。

點擊下圖重溫李香琴與關菊英對罵狂爆金句一幕：

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關菊英一路追住米雪一路鬧對方的一幕也是《溏心風暴之家好月圓》裏面其實一幕非常經典的畫面，該集更有她錯手推米雪落扶手電梯的情節。（電視畫面）

其實關菊英的演技絕對不比米雪差，1976年開始拍劇的她演過不少經典角色，千禧年代復出之後更演過極考演技的《溏心風暴》（2007）「細契」、《溏心風暴3》（2017）「找錢華」，每次演繹都達到視后級別，所以說「TVB欠她一個視后獎座」也絕不為過。當然，關菊英不是只能駕馭潑婦類角色，無論是慈母類的《公主嫁到》「二娘」，還是陰險類的《名門暗戰》「萍姨」，也能演得淋漓盡致，戲路甚廣。

家好月圓｜關菊英先係劇集歌天后 《天龍八部》主題曲唱勻全香港

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演鬧人有秘訣：唔可以一路鬧一路諗

不少人以為關菊英真人與「Sa姨」一樣聲大夾惡，但現實生活的她其實是一名說話溫文爾雅的斯文姨姨，她2017年接受《香港01》訪問便好謙虛地指自己能夠「潑婦上身」是因為劇本、對白寫得好：「如果我要做，就梗係睇熟個劇本，知道嗰段要講咩。譬如要鬧人，我覺得說話一定唔可以節奏慢。如果要一路鬧一路諗，人哋就會覺得你唔自然。跟住做嗰時，千萬唔好怕肉酸，要盡量豁出去做。如果個角色係咁衰嘅，就應該做到咁衰，俾人哋可以捉到你嘅神髓。咁先係成功。」另外，關菊英接受其他傳媒訪問時亦提及過契媽李香琴如何教她做奸角，指最重要的秘訣是「夠放」。