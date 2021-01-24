秀智出道10周年演唱會美貌成熱話　網友對比嬰兒肥照勁勵志

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-01-24 21:00

有「國民初戀」之稱的秀智昨晚（23日）舉行出道10周年演唱會，她的美貌馬上引來網民熱議。網友對比秀智十年前後的照片，見證她一路由因嬰兒肥備受批評，到進化成獨當一面的韓劇女神，形容就像相當勵志的故事一樣。

今年將28歲的秀智昨天舉行10周年演唱會，通過網上演出與粉絲見面。由於秀智近年主要集中演技活動上，因此昨晚是粉絲久違地見到歌手身份的秀智。她再大跳Miss A名曲《Hush》等，就像帶粉絲回到過去，她出道十年來愈來愈成熟的美貌更馬上成為網上熱話。不少網民表示秀智真的非常適合做歌手，見到她在舞台上的表情特別幸福外，認證她忙拍劇時歌唱水準沒有變差。

秀智於演唱會上的美貌一晚即成為熱話。（topdaily）

先按圖睇秀智靚爆鏡美貌：

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秀智2010年7月以女團Miss A一員出道，當時實際年齡未足16歲的她頂着與自己形容不符的大濃妝外，更因未減走的嬰兒肥而飽受批評。加上身高是全隊最高，對比纖瘦身形的成員，秀智就像巨人一樣。2011年秀智參與韓劇《Dream High》時更被批演技差，於是燃點起她減肥及加強實力的決心。2012年秀智成功憑一套《建築學槪論》（港譯：初戀築跡101）打開知名度，榮升海內外人氣高企的「國民初戀」，就連李敏鎬和李棟旭都被她迷倒。

秀智2010以Miss A一員出道，雖然組合人氣高，但當初網民並不看好秀智。（SPN）

再按圖睇秀智的勵志故事：

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