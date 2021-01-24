璀璨帝國｜名媛豪擲百萬搞兒子生日派對　設Gucci手袋供好友任夾

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-01-24 20:00

有現實版我的超豪男友之稱的Netflix真人騷影集《璀璨帝國》（Bling Empire）紀錄了居住在洛杉磯的亞裔富豪名媛，深入揭開這些亞裔富豪名媛食飽飯冇嘢做，去名店Shopping唔睇價錢亂使錢的日常，誇張程度遠遠超越電影《我的超豪男友》。

當中以台裔貴婦Christine Chiu最誇張，為名利炫富最犯眾憎，而她身邊的好友亦不遑多讓，但正正就是這樣才吸引到劇迷追看下去！該劇一上最上到Netflix排行榜三甲位置，經常多另一大熱作品韓劇《驅魔麵館》互換第一位置。

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繼Christine為了世界末日而到意大利電單車名牌Ducati專門店選購數十萬的電單車後，她再為1歲兒子Baby G豪擲百萬搞生日宴及肉毒桿菌派對，令人側目。

璀璨帝國｜頂級貴婦嫁宋朝第24代後人 揮霍炫富生活被網民嘲冇腦

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夾手袋機估計值逾百萬

Christine在第5集為了慶祝兒子Baby G一歲生日，特別在開頓兒童博物館豪擲百萬美元舉行生日派對，宴會裏除了有Live Band、虛擬實景遊戲、真人木偶戲、度身訂造甜品店，最誇張的是Gucci手袋夾公仔機。機內擺放了大量Gucci手袋，供入場嘉賓任夾，成功夾到的話，就能成功帶走手袋，單單是這個「夾手袋機」估計價值過百萬！

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為兒子舉行生日宴後，再搞花千萬搞肉毒桿菌皮革Party。她邀請了居住在比華利山的富豪名媛「好友」Kevin、Kane、死對頭Anna、Kelly、Jaime、Kim等人，前往老公Gabriel的整容診所Beverly Hills Plastic Surgery Inc參加派對。除為嘉賓安排了任打肉毒桿菌之外，更讓好友任試價值數百萬的緊臀儀器及收緊盆骨底的按摩儀器，炫富形象深入民心。可惜有大批邊鬧邊追的觀眾都認為Christine的行為非常令人討厭，不像死對頭Anna般對好友疏爽送鑽石作生日禮物，或讓窮友任選名牌衫。

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