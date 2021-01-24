【念念桃花源】容祖兒化身最強翻譯　Mani港普鬧笑話竟成亮點　

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-01-24 22:45

樂壇天后容祖兒，近年成為內地綜藝節目常客，在《乘風破浪的姐姐2》就見到她的蹤影，而且以大熱姿態領先其他姐姐。以祖兒人氣，當然不止錄製一個節目，近日另一個慢綜藝《念念桃花源》播出，祖兒跟霍汶希(Mani)一起到阮經天的桃花源小屋渡假，最讓人意想不到是Mani的港普竟然成為節目亮點，要由最強翻譯祖兒出口幫忙，值得給祖兒一個讚。

祖兒和Mani一起錄製《念念桃花源》。（影片截圖）

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容祖兒在內地發展不俗，先後在多個綜藝節目亮相，除了熱播中的《姐姐2》，同期還有《念念桃花源》，她跟Mani要一起入住阮經天的小屋，同場還有張天愛和周奇，而節目開始祖兒和Mani拉著行李問路，二人的港普鬧出不少笑話，不斷出現黑人問號，二人去了鄉郊地區，Mani說感到當地很「破樹」，要由祖兒糾正她，原來Mani想表示「樸素」，之後二人跟阮經天會合，大家閒話家常，Mani用港普說自己和祖兒很「隨和」，祖兒不禁問阮經天，Mani的普通話是否很難懂，最後阮經天說「好過劉偉強」，巧妙打圓場，祖兒和Mani充滿綜藝感，成為不少真人騷的寵兒。

同場加映鍾麗緹大女Yasmine靚相：