詹朗林自揭經常幫襯鄧洢玲按摩店　分享難忘經驗：淨係著住條底褲

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-01-25 19:30

阿旦鄧洢玲日前在銅鑼灣開設的多元化（集按摩、寵物、酒吧等元素於一身）餐廳並舉行開幕禮，詹朗林亦有現身撐好友。問到他有關按摩的經驗，他即笑言在香港好難搵：「有一次試過去按摩店我淨係著住條底褲 ， 點知個按摩師認得我不斷同我傾計......搞到我超級尷......自此就冇再幫襯過嗰間舖頭。」所以近兩年經常幫襯阿旦位置銅鑼灣的按摩店：「因為我好『硬頸』可能用得電腦多。」

詹朗林現身撐好友，話成日去阿旦度做按摩。（資料圖片）

提到創業，詹朗林透露自己都「心郁郁」想做老闆：「我之前有創業呀， 本身開咗兩間有關金融嘅公司， 但係嗰陣時飛得太犀利真係好攰，所以到後來就退股。呢兩年其實都有啲心郁郁，想做下唔同類型嘅，例如係Gym或者Coffee shop，或者甜品舖因為我真係好鍾意食嘢， 不過未必係呢一兩年嘅事了，因為自己嘅兩邊嘅工作其實佔據咗幾多嘅時間，所以覺得自己分身不暇， 咁不如唔好做住，因為做生意真係力不到不為財， 唔想求其開咗檔嘢跟住又唔理， 但係好搞笑近來多咗好多人叫我快啲學風水或者開塔羅牌店幫人占卜，唔知係唔係因為睇得我個節目多有少少上咗腦。」

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