家好月圓｜林峯「管家仔」差一步成三料視帝　造型愈浮誇愈無獎？

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-01-26 00:00

資深藝人李香琴（琴姐）日前病逝，享年88歲。無綫（TVB）為紀念這位縱橫演藝圈70年的女星，在今晚（8/1）深夜開始，於翡翠台深宵時段重播劇集《溏心風暴之家好月圓》（2008），令觀眾再次重溫琴姐的演出。劇中成就了不少經典角色，包括奪下視帝視后的夏雨和米雪、潑婦關菊英以及荷媽李司棋等，當年中氣十足的琴姐亦非常搶鏡！而年輕一輩、飾演「管家仔」的林峯亦成為其粉絲最喜歡的角色之一。

林峯飾演的「管家仔」大受觀眾喜迎。（劇照）

林峯在《溏心風暴之家好月圓》飾演甘永好（又稱「管家仔」）大受歡迎的原因是他在劇中啟動的「聖人模式」，就算「于素心／阿秋」鍾嘉欣心有所屬，甚至甘心情願做第三者，他依然堅守在女方遙遠的附近，向她付出所有心機和時間，因為真心覺得自己的快樂輕於鴻毛，對方的幸運才是重於泰山。結果，林峯最終憑「管家仔」奪得「2008年萬千星輝頒獎典禮—我最喜愛的電視男角色」，其後更成為「大馬視帝」以及「新加坡視帝」，可惜與「香港視帝」仍然無緣。

林峯「管家仔」造型非常平實。（劇照）

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其實林峯的劇集造型一向夠「Chok」，尤其是古裝劇集，林峯的造每次都給人耳目一新的感覺，而且往往令人深象深刻，例如《尋秦記》中的趙盤、《少年四大名捕》的無情、《回到三國》的諸葛亮以及《不速之約》的邰風，每個造型都見字即在腦海浮現，極富個人特色。不過根據統計顯示，林峯愈Chok愈遠離演技相關的獎項，例最浮誇的紅眼邰風「視帝」五強不入、輪椅大俠無情更連提名亦欠奉，反而最接近視帝的一次—《使徒行者》爆Seed的造型亦非常貼地。

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