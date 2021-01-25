李香琴設靈︱汪明荃難忘提攜後輩　羅家英指曾有幸同台獻唱粵曲

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-01-25 22:20

汪明荃與丈夫羅家英一同前來向琴姐告別。（梁碧玲攝）

資深藝人李香琴月初因病辭世，今日（25/1）於紅磡世界殯儀館設靈，不少生前好友都前來告別，包括曾經在無綫電視節目《歡樂今宵》合作多時的「汪阿姐」汪明荃，以及其丈夫羅家英。

汪阿姐表示，她有份和余子明一同在追思會裏分享，「分享我自己同琴姐嘅交往啦，而喺外地嘅朋友，例如杜平，佢哋嚟唔到嘅就拍Video，我同阿子明哥（余子明）就喺現場講。都係（講）同佢合作啦，同埋佢戲路嗰種廣（闊）啦，即係改邪歸正啦，（以前）都係奸妃形象，後來入咗電視台就轉晒戲路，佢多才多藝啦，咩節目都可以駕馭得到。」汪阿姐說，琴姐一直以來都相當熱衷於提攜粵劇後輩，亦會出手幫助屬於低下階層的演員，「個個都知道佢好願意幫人，自己闊佬大家。」對於琴姐女兒指，將會把收到的帛金，捐贈八和會館，汪阿姐表示知悉，「係回饋番粵劇界，因為佢成日永遠感激華光師傅即係畀佢入行啦，我哋做大戲係拜華光師傅。」

至於身旁的「家英哥」羅家英則指，自己跟琴姐識於微時，「識咗幾廿年，我細細個5、66歲就識佢，我同佢就係好朋友嚟嘅，咁就一齊去馬來西亞走埠啦，去安南（越南）走埠。」他笑言自己沒有和琴姐在電影和劇集合，但有幸跟她同台獻唱粵曲。「咁就好好彩，同佢唱咗兩首粵曲，上網會搵到，一首就係《胡不歸之慰妻》，一首就係《宋江怒殺閻婆惜》，好開心同佢喺舞台上合作過，電影就冇。」