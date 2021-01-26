朱智賢探討行山「八大原因」　網民發現數極得七項

撰文： 冼燕珊 最後更新日期： 2021-01-26 14:30

TVB女星朱智賢（Ashley）去年4月被揭發背男友謝東閔，搭上已婚人夫黎振燁，形象插水被送入雪櫃。不過Ashley近來似乎已收拾心情，不時出Po分享生活軼事，以及經常約圈中好友行山，建立健康形象。

Ashley昨晚在社交平台出Po，討論大家行山的理由，更歸納出「八大行山原因」，

她寫道:「行咗一排山，發覺大家行山都有唔同嘅原因，可以歸納為以下幾種：

1. 為咗打卡影靚相扼（呃）like，着得越性感越好 （no offense）；

2. 純粹鐘意行山、鍾意大自然、呼吸多啲新鮮空氣；

3. 為咗做運動、鍛煉身體、練好啲心肺、Keep fit減肥；

4. 鐘（鍾）意刺激冒險、挑戰自己、享受上頂成功感；

5. 為咗識女仔／男仔、拍拖節目、同心儀對象交流吓，多啲時間相處了解；

7. 享受一個人的Me Time；

8. 緞練意志&克服困難

網民回應都尚算踴躍，不過亦有網民發現「八大行山原因」只有七項，少了第六點，不過都無咩所謂，咁咪改做「七大行山原因」囉。

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早前Ashley相約陳婉衡（Alycia）及簡淑兒（Jessica ）行獅子山，重遊昔日《天與地》特訓地點，點擊圖片：