億萬富二代張若昀原來係廚神　一次睇勻54款美食仲有食譜

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-01-26 22:09

內地男星張若昀，憑2019年播出的電視劇《慶餘年》俘虜了不少粉絲，演技出色外，他還被讚是絕種好男人，愛錫太太唐藝昕，又經常親自下廚，除了家人朋友享用外，連劇組也大飽口福，張若昀每完成一道菜式，都會Po出食物相和菜式名，賣相一流，令人食指大動，有粉絲依照菜式詳細列出食譜，讓大家可以參考照做，品嚐偶像的撚手菜。

《慶餘年》男主角張若昀，原來係廚神。（劇照）

張若昀真係識得煮。（張若昀微博）

張若昀是圈中出名的富二代，身家逾5億，家住北京著名的四合院，由《無心法師》至當上《慶餘年》男主角，演技派已是無容置疑，最讓人意想不到，是他趁著《慶餘年2》還未開機的空檔，在家研究烹調美食，不時舉辦家宴，親自下廚招呼親戚朋友，大快朵頤。張若昀每完成一款美食，之後均會Po出美食靚相，真正是手機食先，不經不覺已經有54款菜式，但不要以為他純粹放相，在不同節目中也有拍攝他的煮食過程，果真具備廚神風範。但不是人人有機會試到他的手勢，有網民就列出張若昀的菜式食譜，讓喜愛烹飪的朋友可以照著炮製大餐。

張若昀不但是富二代，仲被封暖男。（張若昀微博）

下圖有張若昀撚手菜食譜：