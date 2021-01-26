溏心風暴之家好月圓︱葉翠翠離巢後愈來愈威　自揭真面目闖出名堂

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-01-26 23:40

為紀念不久之前病逝的資深藝人李香琴，無綫（TVB）最近在翡翠台深宵時段重播她有份演出的劇集《溏心風暴之家好月圓》（2008）。昨晚（25/1）播出的20集中，由於「嫲嫲」李香琴入院命危，所以「阿卡」陳豪和「管家仔」林峯等都謊稱結婚，打算為李香琴打氣，而林峯戲中的前女友「婷婷／長腿姐姐」葉翠翠，亦有到場叫李香琴振作，即使之前是因為難忍林峯太關心家人而掟煲，仍然非常畀面前男友，可算是有情有義。

葉翠翠雖然在《溏心風暴之家好月圓》中已經與「管家仔」林峯分手，但仍然非常畀面趕到醫院為病機的「嫲嫲」李香琴打氣。（電視畫面）

講起「分手」，不得不提港姐冠軍出身的葉翠翠當年與TVB「分手」的情況。2016年，葉翠翠在一個聖誕派對中宣布與TVB結束11年的賓主關係，她接受傳媒訪問時坦言原本與TVB還有兩年合約，但對方要求減薪三份一，當時唯一一個主持的節目《姊妹淘》亦被取消，所以索性提早完約，而雙方磋商去留問題時氣氛和平。

葉翠翠在2015年下嫁建築師老公周曉東，婚後誕下了三名兒子，一家五口非常幸福。（Instagram/@tracy_ip）

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雖然葉翠翠離開了TVB的護蔭，但她的事業並沒有因此而停步。起初，葉翠翠只是在社交網站中教網民如何焗紅棗水喝、分享好用的護膚產品，但因為她分享時毫無保留常曬素顏照，解答網民提問時的態度誠懇真誠，又肯主動問網友想了解哪一方面的題材，所以吸納到不少年輕媽媽成為其忠實粉絲，使她在美容KOL界別中，有舉足輕重的地位，獲得不少廣告商垂青，撈得風山水起的她更被指前年斥資9000萬購入位於港島的紅山半島獨立屋。

因咩解究葉翠翠最近日日都貼同一角度拍攝的相片：

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