王君馨被老公冷落　公開急求意見：講咩先可以吸引老公注意力？

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-01-27 18:41

王君馨與Daniel拍拖12年才結婚。（IG圖片／gwgurlie86）

王君馨2016年同圈外老公Daniel修成正果，19歲同老公相識，分手後兜兜轉轉到23歲再喺返埋一齊，愛情長跑足足12年先結婚。婚後4年來不時喺網上放閃，點知呢日Grace喺IG問大家點先可以引起老公注意，唔通二人感情出現問題？

王君馨對上一次喺IG貼同老公合照，已經係去年7月新碟記者會。（IG：@gwgurlie86）

Grace喺IG同網友玩你問我答徵意見：「夜晚你會講咩先可以吸引老公注意力？（What would you say to your hubby to get his full attention for the night？）」原來Daniel同好多男士一樣沉迷打機冷落嬌妻。網友紛紛提供意見，其中一位話：「I pregnant. （我懷孕了）」Grace笑言：「我諗應該會嚇親佢！」另一位就直接問「You thirsty? （你饑渴嗎）」Grace笑言：「如果佢答係，我會拎牛奶畀佢然後走先。（And then when he says yes! I give him a glass of milk and walk off.）」