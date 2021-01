王君馨被老公冷落　公開急求意見：講咩先可以吸引老公注意力？

撰文: 洪曉璇 最後更新日期: 2021-01-27 18:41

王君馨與Daniel拍拖12年才結婚。(IG圖片/gwgurlie86)

王君馨2016年同圈外老公Daniel修成正果,19歲同老公相識,分手後兜兜轉轉到23歲再喺返埋一齊,愛情長跑足足12年先結婚。婚後4年來不時喺網上放閃,點知呢日Grace喺IG問大家點先可以引起老公注意,唔通二人感情出現問題?

王君馨對上一次喺IG貼同老公合照,已經係去年7月新碟記者會。(IG:@gwgurlie86)

Grace喺IG同網友玩你問我答徵意見:「夜晚你會講咩先可以吸引老公注意力?(What would you say to your hubby to get his full attention for the night?)」原來Daniel同好多男士一樣沉迷打機冷落嬌妻。網友紛紛提供意見,其中一位話:「I pregnant. (我懷孕了)」Grace笑言:「我諗應該會嚇親佢!」另一位就直接問「You thirsty? (你饑渴嗎)」Grace笑言:「如果佢答係,我會拎牛奶畀佢然後走先。(And then when he says yes! I give him a glass of milk and walk off.)」