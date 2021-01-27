44歲陳展鵬無意疫情之下再為家中增添一名成員：成個氣氛都影響到

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-01-27 18:45

TVB《黯夜守護者》今天（27日）舉行拜神儀式，劇中男主角由陳展鵬飾演，雖然展鵬密密接拍劇集，但對上一次他播出的劇集《天命》已有兩年多，對於還沒有劇集播出，不少觀眾都有疑問，他說：「我之前成日都聽到朋友同觀眾會同我講我有咁多套劇播，可唔可以隔一隔先。但呢兩年我都未有劇出過街，好奇怪唔知點解，然後又有觀眾問我幾時有劇出街，其實係開心，因為有一段時間我都遇上樽頸位，我自己實在拍得太多。」

陳展鵬新劇中飾演警察。（陳順禎攝）

展鵬遇上樽頸位全靠觀眾給他的鼓勵和工作中尋回當演員的感覺，但在樽頸位的時候展鵬坦言感到很迷惑：「個期係會做咗好多唔知自己適唔適合嘅事，好似踩鋼線咁，觀眾會以為陳展鵬做熟手事，但個時會開始冇咗靈魂，演戲上可能會演ABCD餐，會好公式咁演。」

展鵬期待另一套主演劇集《超能使者》播出。（陳順禎攝）

早前展鵬44歲生日，他表示今年都是在家中與老婆女兒一起慶祝已經是一件很幸福的事情，有很多網民都留言見他們一家很幸福，會不會想增添多一名成員，他說：「暫時未必會，因為成個氣氛都影響到，困擾太耐，同埋自己小朋友都未處理得好，呢段時間疫情關係，佢上學同埋戶外活動都未做得好，所以慢慢嚟。」

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