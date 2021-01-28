專訪｜陳蕾奪女歌手銀獎　不為追獎影響創作：可能係我未取悅到DJ

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-01-28 16:00

來港打拼11年，陳蕾看透樂壇法則。「攞唔到獎可能我未取悅到DJ，但又未必代表我歌曲唔受某部分聽眾歡迎。」（梁碧玲攝）

由獨立歌手到有唱片公司作後台，陳蕾在剛過去的叱咤頒獎禮上，除連續三年獲唱作人銅獎之外，更首奪女歌手銀獎，成績有目共睹。作品被肯定固然開心，但與此同時，陳蕾原來亦有另一番想法，她說：「會諗點解商台播咁多陳蕾嘅歌，因為2020年我嘅歌仲 rock、仲dark咗，係未想轉下聽眾口味？定樂壇氛圍有所轉變？其實有如此高嘅認受性嘅獎，係好鼓勵我可以繼續做自己喜歡嘅嘢，甚至亦鼓勵埋其他歌手。同埋今年都好多新臉孔上台，似乎已經唔再係論資排輩去攞獎。」

陳蕾認為華納既有屬於主流嘅Dear Jane，亦有點擊率麻麻哋自己，但兩者同樣都因公司給予支持度而在頒獎禮上有好成績，其他唱片公司好應該學習一下。（梁碧玲攝）

力壓輩份比自己高的謝安琪，陳蕾謙虛表示商台是以計算播放率為準則，加上自己有唱片公司作為後盾，確實是比較有優勢。「關於計算上台機率，同事係會話我知嘅。因為係按播放率，所以大概知自己有機會上台，甚至係上多過一次，然後就要準備講啲咩，因為台上嘅感言會令更多人認識自己，特別呢個頒獎禮關注度咁高，同埋我準備定係無壞，上唔到台可以放IG。」由於同事、甚至網民早已計算好陳蕾約有兩次上台機會，所以她早就準備好感言，唯第二次上台前，被少爺占打亂了陣腳。「因為佢提到屋企人會體諒我來港11年時，真係click中咗，因為無屋企人支持、放飛你喺其他地方好好生活係唔容易。所以我本身想最後先多謝屋企人，結果一上台就多謝佢哋先，之後仲爆肚講亞視舊同事。」

雖然連續三年得唱作銅獎，但陳蕾表示不會為追獎而影響創作。「我唔係想隻隻歌都想攞冠軍。我想做好玩有趣嘅歌。同埋今年有，唔等如出年DJ會想播你嘅歌。」（IG圖片)

去年推出的《娑婆》有不俗的成績，或者因為個人偏愛，陳蕾曾幻想此歌會有機會獲「叱咤十大」，甚至在台下認真的「開聲」，傻得可愛。「攞獎固然開心，但攞唔到可能係我未取悅到DJ，而又並不代表我嘅歌曲唔受某部分聽眾歡迎，所以當你請楚呢樣規則時，就可以繼續做自己喜歡嘅音樂。」或許你會認為陳蕾是因為有獎在手，才有以上的言論，但實情是她來港11年，經歷過無數的起起跌跌才有這番感受。她一直認為音樂沒有所謂的絕對，不像賽跑，只需比其他人快零點一秒就能奪冠。「俾獎你，其實未必代表比台下無獎嘅人優秀；拎唔到，亦唔代表低質。我每次都會好珍惜上台發言同表演，因為係最能提升自己嘅認受性，用叱吒十大換女銅都幾好，因為有唱歌機會，哈哈！」比起上台攞獎，陳蕃更希望成為音樂節的必須有人選，因為這才能讓她做出更多好玩的作品。「如果做好玩有趣嘅歌，但因為一個獎都無而轉陣，只會本末倒置，所以自己一直係緊守創作初衷。」陳蕾大讚其唱片公司華納願意給予歌手自由度，且支持不同類型的創作，認為其他唱片公司好應該參考。

比起廣州，陳蕾有感香港人更有人情味，她認為是因為內地過往不少人做好事反被咬，所以大家都較為警惕。（梁碧玲攝）

頒獎禮過後，陳蕾推出新歌《旁觀有罪》是對去年韓國N號房事件的一些看法，當她看到有近20萬人付費成「旁觀者」時感到十分憤怒，但靜思過後，自己又何嘗不是「多一事不如少一事」的人，但幸運地自己每次有需要時，身邊總有人願意扶持。「就算係冷眼旁觀呢啲，我自己唔會太放喺心。不過記得有次喺學校演出，同學仔介紹我出場時，類似話請咗位姓陳嘅歌手，台下好多人都嗌陳奕迅，然後同學仔話『咁高質嘅歌手我哋就請唔到啦』再介紹我出場。我當時無黑面，因為明白到自己真係未夠紅，唱完返後台時，同學仔即時走嚟道歉，我有同佢講唔緊要，但有叮嚀佢要慎言，因為始終呢句說話係會令人唔舒服，不過其實我都記住咗，如果唔係都唔會今日講出來。」

唔識日文嘅陳蕾膽粗粗挑戰《炎》，結果獲一致好評，連佢本人都十分滿意，更認為可一不可再。（影片截圖）

同學仔的一番說話，令陳蕾鞭策自己更努力，而慶幸的是，這幾年其認受性一直提高，就好似早前在ViuTV的《Chill Club》挑戰《鬼滅之刃》的主題曲《炎》，獲網民一致好評，對於本身怕揀錯歌的她來說十分鼓舞。「喺等Viu傾版權期間自己好忐忑，一來自己唔識日文，二來又有少少衝動，甚至準備好唱另一首歌，到通知我真係唱得時，唯有日練夜練，本身諗住原唱Lisa唱震音，咁不如自己唱假音，點知到錄影時真係上到粒音，係好滿意亦都無悔，原來準備充足係可以咁愉悅。」

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Hair: Cliff Chan @ Leonardo 3 Hair Corner

Make up: Chi Chi Li