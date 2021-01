撰文: 張嘉敏 最後更新日期: 2021-01-28 18:30

2018年港姐冠軍兼2019年國際中華小姐冠軍陳曉華(Hera),當選後不久即獲無綫(TVB)力捧,劇集拍完一部接一部之餘,更擔大旗做女主角,演藝事業發展得相當之不錯。本月初剛過了26歲生日的Hera亦愈來愈靚,狀態大勇。呢日她就於IG出post貼出最新靚相,並留言表示:「It’s been a month in 2021. Feeling it would really be a new start, new change, and new me.」在新一年迎接新開始,新挑戰以及新的自己。而相中的她樣貌亦跟以前有很大分別,完全變了樣彷如另一個人似的,根本認不出來。

陳曉華原本的樣子。(陳曉華ig)

