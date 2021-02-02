吳綺莉與生父關係疏離女兒卓林竟走她舊路　剖白母女情：好close

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-02-02 18:19

吳綺莉 (Elaine) 最為人熟悉的事，當然是她與成龍曾經的一段情，以及未婚為對方誕下「小龍女」吳卓林，當年曾經全城轟動。由於Elaine其後與成龍關係破裂，且一直做單親媽媽獨力撫養卓林，所以卓林與生父的感情極之疏離。原來Elaine本身亦與她的生父沒有什麼感情，她今年初曾於Facebook出post，表示自己與爸爸已經37年沒見面，對方突然來電跟她聊天。她憶述當年還是手抱小女孩時已被媽媽帶走，這次久違地與爸爸聊天，她還分享了兒時和爸爸的黑白合照，相中兩父女笑得燦爛，非常溫馨。

吳綺莉與成龍婚外情轟動一時。（深刻如此@微博）

談到她和爸爸之間的關係，Elaine表示父母早已離異：「媽媽喺我1歲時已經同爸爸分開咗，我11歲時喺街試過撞見佢一次。我同佢有成37年無見。」問到可會掛念爸爸，她坦言原本沒有太大的感覺：「之前亦無諗過要見嘅，係依家接觸返，先反而有諗。」至於可會嬲爸爸離開她令她缺乏了父愛，她說：「無嬲，屋企人唔係要嬲，反而係要珍惜。」Elaine自小失去了父愛，沒想到女兒卓林亦跟她一樣，走了她的舊路。

即看Elaine該個fb post：

談到Elaine與女兒卓林的母女情，外界一直認為兩人的關係不太好，早年隨住卓林長大反叛、她與卓林發生爭執磨擦的負面新聞接連不斷，母女關係緊張。卓林曾因為另一半而與她鬧至陷入僵局，現在也搬了出去居住，沒有跟她同住。而她早前跟女兒講生日快樂更要透過經理人去講，不禁令人覺得她與女兒關係至今仍無法破冰。不過Elaine卻稱聲跟卓林的關係很好：「我同我小朋友係close嘅。(你哋多唔多聯絡？) 我哋係鍾意就搵，唔會刻意去搵，想搵嗰時咪搵。」又謂女兒已長大了也不用她去照顧。當想再繼續問有關她與卓林的事，在場的公關即示意不要再追問下去。看來Elaine並不願多提及她的家庭事。

Knitting: Valentino @I.T. High heels: Alexander Wang @I.T. (葉志明攝)

吳綺莉同卓林講生日快樂要靠經理人？ 小龍女已讀不回仍未破冰

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