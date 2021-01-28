袁晴晴破格「表演」做主持　自稱有殺手鐧未出：想展示自己有內涵

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-01-28 21:30

在選秀節目《全民造星III》中，除了一群較出眾的參賽者外，部份表現不堪入目的選手亦會成為焦點，台上表現失準不但被評判狠批，網民口中「騎呢」、「冇天份」、「態度差」等評擊此起彼落。不過KB（李健宏）則邀請部份參賽者為他的網台拍攝節目《平民造星》，其中一位正是「勸退五人組」之一袁晴晴。

訪談都可以稱作一個才藝表演，相當破格！（梁碧玲攝）

晴晴今日的表演項目是擔任訪談節目主持，咦，等等，訪談是一個才藝表演嗎？她解釋：「因為節目話我嘅唱歌、跳舞仲未拎得出嚟，所以要做返參賽之前比較強嘅一件事。其實係有啲奇怪嘅，但係呢個都係搞笑版嘅參賽節目，我覺得都可以嘅，自己嘅配合度都高，好想保持住個節目效果，所以就有呢個安排。」

晴晴想透過節目，展示自己有內涵的一面。（梁碧玲攝）

被問到心中最想表演的才藝，晴晴指自己希望表演沖珍珠奶茶：「我有開珍珠奶茶店，之前都有去台灣學過，當然可以用嚟表演啦！我都有提議過，但係佢哋想我今次做到好似陶子（台灣藝人陶晶瑩）咁，因為我比較深入民心嘅形象係似花瓶，今次想展示自己有內涵，所以衣著都密實睇，令大家專注自己嘅口才。」

晴晴有諗過表演沖珍珠奶茶。（梁碧玲攝）

重談當時參賽表現，晴晴承認自己實力不如其他選手，慶幸自己一早被淘汰，又指從陳葦璇的表現看到自己未夠資格晉級：「我同佢都係同一個歌唱老師，老師都有同我講，話佢本身係一個天份好高嘅女孩子，加上佢本身都好努力，所以叫自己唔好好似人哋咁，人哋真係浸咗好多年。我覺得呢條路仲好遠，但係好欣賞佢哋嘅毅力，所以佢哋係實至名歸。」

晴晴從陳葦璇身上看到自己不足。（陳葦璇Instagram圖片）

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