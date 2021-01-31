溏心風暴之家好月圓︱米雪奸到殺咗人唔認數　現實中係絕世好女友

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-01-31 00:00

無綫（TVB）劇集《溏心風暴之家好月圓》（2008）最近在翡翠台深宵時段重播。除了不久之前逝世的「嫲嫲」李香琴，劇集裏面還有不少演技出眾的演員，當中包括視帝級的陳豪、夏雨，以及憑「紅姨」一角在《萬千星輝頒獎典禮2008》贏得「最佳女主角」殊榮。

米雪飾演的「紅姨」是全劇最大反派，不但做第三者拆散「Jo飽」夏雨和「荷媽」李司棋的美滿家庭，奪走兩人的餅店「家好月圓」，以及誤殺各人都非常尊敬的「嫲嫲」李香琴，令觀眾睇到咬牙切齒，好在現今的觀眾不會將演員和角色的性格混淆，不然米雪出街會被觀眾怒掟雞蛋。

點擊下圖觀看米雪演技大爆發情況：

+ 21 + 21 + 21

家好月圓︱徐子珊演奸表妹賤到入骨 「TVB正氣代表」最突破演出

+ 30 + 30 + 30

其實米雪絕對是一名百份百好人，非常願意幫助圈中、圈外的人排難解憂，更試過因此慘被詐騙公司利用，出席其於五星級酒店舉行的發布會，好在其中一名騙徒被裁定罪名成立，最後被判監39個月。米雪亦是一名絕世好女友，與退役球星兼藝人尹志強拍拖多年，雖然尹志強在90年代初患上鼻咽癌並病情反覆，但米雪依然不離不棄，堅持一邊照顧對方一邊開工拍劇，陪伴到對方於2010年走到生命盡頭。

米雪與尹志強拍拖26年。（VCG）

家好月圓︱最高收視50點追平香港紀錄 未係最多人睇嘅本地劇集？