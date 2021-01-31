Cammi謝芷蕙遭疑似前度追債80萬　反指對方求愛不遂在抹黑

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-01-31 11:27

陳冠希舊愛謝芷蕙（Cammi）不時在社交平台分享她的富貴生活，被不少網友質疑她為何能這麼富貴，更標籤Cammi為「拜金女」。另外Cammi的照片每一張都驚為天人，執相後完全不像本人，Cammi承認自己另外一個身份是「P圖達人」，因此每次新相一出必然引起網民熱烈討論。

Cammi近年生活富貴。（IG：cbbheree）

近日有報道爆出Cammi欠下台灣前男友80萬元，而這名自稱S先生說當年二人是在夜總會認識，那時候更豪花50萬為Cammi慶祝生日，甚至連整容和隆胸都是這名S先生付費的，他透露在5月和8月時候是Cammi母親陪同一起去韓國做手術。至於為何到現在才說出這件事情，S先生坦言覺得Cammi太過份，因此不想再看見更多受害者出現。

面對S先生種種指控Cammi當然極速否認，自言從來沒有向任何人借錢，同時大罵對方是求愛不遂，對方只是一廂情願，從來沒有過好感，只是給予朋友面子才和她出席聚會。Cammi認為S先生公開誣衊她，甚至說在夜總會認識她，Cammi憤怒的表示出入夜總會不代表是在那裡工作，不排除會採取使用法律追究權利。

Cammi怒罵S先生是求愛不遂。（IG：cbbheree）

至於在Cammi劃情界線後，S先生便公開了多這親密照，務求說服眾人，而Cammi看完後就再說沒有印象有和對方拍過這些照片，只是和女性朋友在他家喝醉酒，再一次責備對方這樣做是有目的。

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