周慧敏重溫演唱會演唱《美少女戰士》影片　49歲王馨平露腰最吸睛

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-01-31 17:00

3年前Vivian演唱會。（YouTube）

有「不老女神」之稱的周慧敏（Vivian）不時都會在社交網站分享日常生活動態和多年前拍下的青春照片。而近日Vivian就在Facebook中分享到3年前在香港舉行的紅館演唱會尾場影片精華，影片中是與王韾平和湯寶如演唱經典金曲《美少女戰士》，Vivian表示這一晚非常懷念，她說：「三年前的今天 就是一萬天荒愛未老周慧敏30周年演唱會香港站的尾場 當日氣溫急跌至9度 但場館內大家熱情如火 這個encore的表演 讓我們3個戰士再次合體舞台 Ladies and Gentlemen…………Sailor Moon！！！」

觀看影片，Vivian那時候穿上紅色水手制服與王馨平和湯寶如一起勁歌熱舞，不少網友都表示兒時回憶湧現，而三人也大秀美腿，但若說到最搶眼的絕對是王馨平，因為當晚只有她一人穿的衣服有露腰，很多鏡頭也放在她身上。那時候的王馨平其實已經49歲，還能保持這麼完美的身形獲網友們大讚，而現時已經52歲的她依然保持少女身形，她在社交網站拍片透露，除了要有足夠休息和注意飲食，另外重點就是做瑜珈。

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