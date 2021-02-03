天國與地獄︱高橋一生演繹靈魂交換顯功架　綾瀨遙扮奸險流於表面

撰文： 游大東 最後更新日期： 2021-02-03 20:45

由森下佳子編劇、綾瀨遙與高橋一生擔正的TBS周日劇場《天國與地獄～瘋狂的2人～》（天國と地獄〜サイコな2人〜），17/1在日本首播當晚，獲得16.8%超高收視，成為「非系列劇和非晨間劇」（如《刑偵相棒》第21季和《小女侍》等等）以外，冬季日劇檔期中暫時收視最高的作品。 雖然《天》的第二集（24/1）和第三集（31/1）的收視稍為回落，但仍能力保14%以上的成績，「持久力」頗強。老實講，劇情圍繞靈魂交換和懸疑兩大元素，設定並不新鮮，要不是有高橋一生演出，可能會直接跳去點播長瀨智也的告別作、宮藤官九郎編劇的《我家的故事》。（上述兩套連同《Oh! My Boss! 戀愛放別冊》 都可於myTV SUPER點播。） 綾瀨遙不吸引嗎？站在很多香港觀眾的角度出發，無論顏值（還有身材）都有睇頭，但論演技，不難發現綾瀨遙處理這種複雜角色時，演繹流於表面，反觀高橋一生，則甚有神采，處處散發多變魅力，沒比較便沒傷害，演得好演得差，觀眾感受很直接，騙不了人。 撰文：游大東

由森下佳子編劇、綾瀨遙與高橋一生擔正的TBS周日劇場《天國與地獄～瘋狂的2人～》（天國と地獄〜サイコな2人〜），首播以來收視不俗。（網上圖片）

《天國與地獄》的故事不難理解。綾瀨遙飾演的望月彩子，是警視廳搜查一課刑警，此乃警隊精英匯聚之地。彩子性格耿直、熱血、充滿正義感，相當勤工，但性格固執，深信自己「好打得」，予人矯枉過正之感，很多同事，包括前輩河原三雄（北村一輝飾）都看她不耐煩，身邊只有一位「廢廢90後」八卷英雄（溝端淳平飾）做跟班。

因一次工作失誤，強行拘留無辜的嫌疑人，令對方失掉三億日圓（2,200多萬港元）的生意，彩子因遭投訴而打入「冷宮」，不能查案，僅負責文書工作，她深感不忿，希望能夠盡快破案立功，扭轉劣勢。

第一集高橋一生出現，已散發令人難以逃避的陰森氣息。（twitter）

雖然有觀眾認為「變身」後的高橋一生演技略嫌誇張，惟表達情緒轉變上，高橋一生盡顯演技派功架。（twitter）

剛巧這段時間警方接報有兇案發生，彩子和八卷「成功爭取」率先抵達現場，發現該處似乎有被刻意清潔的跡象，彩子後來向任職清潔工的同居密友渡邊陸（柄本佑飾）請教，知道市面有一款由「Co Earth」推出的無味強力清潔劑，而集團創辦人、高橋一生飾演的日高陽斗甚有可疑，經細心調查後，總算找到最重要證據 ── 皮製手套。就在這個關鍵時刻，太陽與月亮互換而掀起的神秘力量（奄美大島民間傳說），令彼此靈魂對調。

這類講述「身、心分離」、「雙重扮演」的故事，絕對考驗演員的基本功，向來屬於實力派的高橋一生，扮演「男兒身女人心」時駕輕就熟，只需用眼神變化，就能夠表達情緒轉變，無論難以接受遭逢巨變，心有不甘，抑或堅定尋找出路，統統借助一雙靈魂之窗，讓觀眾感受得到，尤其是他與八卷在大廈通話機通話一幕，那種真摯能夠擊中心坎，而在高橋一生仍然是連環兇案嫌疑犯時，他散發出來的氣息，教人心寒顫慄，多變而又充滿魅力。

按圖睇《天國與地獄》精彩劇照：

+ 9 + 9 + 9

綾瀨遙的角色仍然是個正直警察時，表現尚可。（《天國與地獄》劇照）

自從綾瀨遙在劇中變奸之後，她的演技缺點就愈見明顯。（《天國與地獄》截圖）

反觀為身「主演」（日劇制度裏，主演多數只得一位，其他都是配角，亦有雙主演出現。）的綾瀨遙，「變身」後便顯得她難以駕馭角色。看過高橋的演出就知道「陰險」的演繹可以千變萬化，偏偏她來來去去只停留在最皮毛的那一層 ── 擠眉弄眼、Chok個笑樣，再偶爾大聲夾惡 ── 哦，原來這就叫「奸」，有形無實，欠缺說服力。常言沒比較沒傷害，偏偏去到第三集結尾，竟然有一幕「二人聯手殺人」的畫面，雖然短短幾秒，但已看得出兩者的水平高低，編劇和導演無意中送綾瀨遙一程，還望「女神」之後更加投入角色，拉近與高橋之間的距離。

第三集《天國與地獄》出現這一幕「雙人聯手謀殺」，擺明是將高橋一生和綾瀨遙的演技作直接比較。（twitter）

綾瀨遙與高橋一生在「靈魂交換」後的演技比拼：

+ 2 + 2 + 2

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