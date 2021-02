吳尊與太太相戀25週年放閃貼舊照　網友勁羨慕：可以相信愛情

撰文: 賴家杰 最後更新日期: 2021-02-01 11:00

吳尊2014年帶同女兒Nei Nei一同參與內地真人騷《爸爸回來了》(網上圖片)

藝人吳尊是一名「愛妻號」,與太太結婚多年,肓有一子一女,生活相當美滿。自太太樣貌曝光後,他亦不時在網上大曬幸福,讓不少網友羨慕二人之間的夫妻關係。

今天2月1日是二人相戀25週年,25年由朋友成戀人再成為太太直到現在吳尊認為是一位好知己,他在微博發布了一張25年前的合照,並寫上甜蜜說話:「二月一號是我們最重要的日子...25年前的今天,我們談戀愛了從一見鍾情到今天,一起經歷的起起落真的太珍貴了...很感恩能找到一位願意跟我一起打拼,一起追求幸福生活的知己。She is ‘WHY’ all my dreams came true! My secret weapon in life...Yes, She is the one」照片中的二人亦相當年輕,吳尊那時候更留了中間分界的髮型,不少網友也笑言「原來男神以前是長成這樣」、「二人變化不少,向好的方面」、「要相愛到老」、「原來真的可以相信愛情」

