李思雅愛犬剝牙後失明被醫院要求道歉：我對得住天地良心

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-02-01 17:30

李思雅一向愛狗如命。（IG：@cindylee1209）

前港姐李思雅（Cindy）日前於網上控訴，指愛犬被動物醫院獸醫一次剝掉17隻牙，手術後狗狗更失明令Cindy相當內疚悲憤，於網上公開事件呼籲大家唔好幫襯以免有下一隻狗狗受害。2月1日動物醫院發聲明，要求李思雅撤回指控並作出道歉，否則會訴諸法律行動。李思雅接受《香港01》訪問時直言：「我真係對得住天地良心，無講過任何大話。」

愛犬剝牙後失明令李思雅相當悲痛。（IG：@cindylee1209）

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李思雅日前喺IG留言指帶愛犬去元朗一間動物醫院睇牙，獸醫指狗狗腎有事要留醫，麻醉洗牙時又指需剝17隻牙，要Cindy即時決定。點知剝牙後狗仔就完全失去視力，Cindy決定公開事件表示唔希望再有其他狗隻受害。但醫院隨即喺2月1日發聲明：「強烈要求李思雅小姐立即停止和撤回在報刊雜誌，社交媒體發放針對本醫院的一切不合乎事實的資料和指控，並須為此公開向本醫院作出道歉。否則本醫院將會毫不猶豫訴諸法律行動」

涉事動物醫院發聲明要求李思雅道歉。（網上圖片）

李思雅接受《香港01》訪問時直言，動物醫院無同佢聯絡過：「狗仔依家食嘢方面麻麻，因為佢睇唔到要一直氹佢先食。其實我真係對得住天地良心，無講過任何大話，但亦拎唔出咩醫學証據，因為呢件事12月中發生，到呢一刻我先再去check隻狗，已經check唔到係點導致佢失明。但我只係講事實，獸醫剝17隻牙之前，狗仔係睇到嘢仲同我行山，做完手術就失明，我只係講返事實。當然我都唔想官司纏身，將個post徹回唔係問題，但無理由我隻狗受到傷害，仲要同呢間醫院道歉？呢方面真係無理由囉。」Cindy亦直言會去諮詢法律意見。

點撃睇狗狗手術前後變化：