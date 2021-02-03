李璧琦離巢TVB衝出香港　受邀參與國際音樂盛事：有美國監製聯絡

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-02-03 12:15

李璧琦除了是一位主持人外，其實也擁有一把「靚聲」。(李璧琦 Becky Lee@FACEBOOK)

畢業於浸大音樂系嘅李璧琦（Becky），去年9月宣佈離開工作12年嘅TVB，除咗係藝人本身佢亦係聲樂導師，曾喺《星夢傳奇》演唱古典歌一鳴驚人。離巢後佢亦專注音樂方面發展，Becky最近受邀參加世界級音樂盛事《NAMM SHOW》，佢接受《香港01》訪問時表示相當興奮：「有美國監製主動聯絡希望有機會合作。」

李璧琦受邀參加世界級音樂盛事《NAMM SHOW》。（IG：@becky_lee_811）

《NAMM SHOW》有全球超過120個國家音樂人共同獻藝，今年因疫情改為網上直播，作為香港代表，Becky選唱一曲《You'll never walk alone》，演出前以英語表示：「我相信音樂能連接每個人的心和靈魂，特別在疫情期間，當各人都被隔離時，音樂能在我們覺得孤單時，將人團結起來。可能我們會覺得不知所措和迷失，但我們有權選擇去變得有信心和希望，繼而堅持着自己的承諾，令自己不會孤單地向前行。」

李璧琦受邀參加世界級音樂盛事《NAMM SHOW》，表示：「「我相信音樂能連接每個人的心和靈魂。」（影片截圖）

Becky接受《香港01》訪問時表示：「因為呢個節目24小時播出，就返唔同地區，會8-10小時左右重覆。我係唯一一個香港代表重覆三個時段都播放我嘅演出。今次好開心好難得，NAMM SHOW係全球音樂人交流平台，今年第一次網上做，要註冊先睇到，人數好誇張，大部分都係世界級音樂儀器樂器老闆等。我嘅表演播出後有個美國監製即時搵我，話好鍾意我嘅表演，問我有無興趣合作下，會SEND啲佢作嘅歌畀我睇下有咩合作空間，係擴闊視野好好嘅經驗。」

李璧琦喺《NAMM SHOW》演出大獲好評，吸引到美國音樂監製聯絡合作。（影片截圖）

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睇返Becky社交平台，離開TVB後好多工作都係關於音樂，佢亦坦言希望朝呢方面發展：「好好笑其實《星夢傳奇》唱歌唱到依家，原來仲有好多網友話第一次聽我唱歌，2013年到依家2021年，原來8年來都仲有好多人唔知我唱歌，接觸多咗好多受眾都非常開心。」

至於收入方面Becky就話其實主要收入來源一直唔係來自TVB：「就算拍劇主持，之前收入來源主要都係來自活動，做活動主持或者唱歌，旺季都係9月左右到一二月出席啲周年晚會，呢四五個月收入佔全年活動收入近7成以上，但因為呢2年疫情關係收入的確有影響。好感恩仲有好多廣告客戶支持合作，同埋繼續教學生都教咗十幾年。」