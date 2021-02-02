溏心風暴之家好月圓︱兩大疑似爆粗事件　陳法拉做手語舉錯中指？

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-02-02 23:45

無綫（TVB）劇集《溏心風暴之家好月圓》最近在翡翠台深宵時段重播，吸引不少劇集翻煲這套2008年首播的年度大作。劇集除了雲集李司棋、米雪、關菊英和夏雨等好戲之人，更有不少扣人心弦的感情線，難怪2008年9月21日大結局首播當晚，最高收視達50點，追平黃子華、鄭裕玲主演的《男親女愛》（2000）的紀錄。

家好月圓︱最高收視50點追平香港紀錄 未係最多人睇嘅本地劇集？

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收視高，自然小朋友觀眾亦會多，但原來《溏心風暴之家好月圓》有不少疑似不當、粗鄙的畫面和對白，當年亦有不少觀眾提出質疑，有教壞細路之嫌。例如，飾演「阿慶」的陳法拉在第7集裏面，竟然向「Sa姨」關菊英舉起中指。

點擊下圖回顧陳法拉舉中指情況：

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當然，熟知《溏心風暴之家好月圓》人物設定的觀眾，好清楚陳法拉在劇中是一名啞巴，溝通要靠手語，而舉中指放在唇上的動作在香港手語中代表着哥哥、兄長的意思。不過，當年就有人質疑陳法拉未必是表達上述意思，因為陳法拉在劇中手語只做「半套」，舉完中指後沒有把手從耳側往後掃，而VO、字幕的「Sa姨，你別再搞我們了」亦沒有「哥哥」的字眼。

陳法拉在《溏心風暴之家好月圓》中以全手語演出。（電視畫面）

另外，關菊英在第12集中亦有講出「Bullsh*t」字眼，而「荷媽」李司棋回應時亦有覆述對方使用的「Bullsh*t」，有觀眾便直指字眼屬粗言穢語，不適合黃金時段播放。

點擊下圖回顧關菊英、李司棋「爆粗」情況：

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雖然根據牛津字典，「Bullsh*t」屬禁忌語，但不少人認為它比起「Sh*t」，實際使用上冒犯性較低，所以只屬粗俗俚語。其實《溏心風暴之家好月圓》首播時已經列明「PG家長指引」，不少「同級」劇集亦容許「仆X」等相對粗俗的字眼，而廣播事務管理局（後併入通訊事務管理局）在2006年亦指出，商台節目《在晴朗的一天出發》主持在直播中講了「Sh*t」字眼，「雖略為粗俗，但在非以兒童為主要對象的節目時段中出現，並非不可接受」。